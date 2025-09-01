  • Články
Pondelok, 1.9.2025
Lagardová varuje pred tlakom na americký Fed aj kolapsom francúzskej vlády

Lagardová varuje pred tlakom na americký Fed aj kolapsom francúzskej vlády

Ak by americký prezident Donald Trump odvolal predsedu Federálneho rezervného systému (Fed) Jeromea Powella alebo guvernérku Fedu Lisu Cookovú, predstavovalo by to „veľmi vážne nebezpečenstvo pre americkú a svetovú ekonomiku“. Uviedla to v pondelok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová.

Ak by menová politika USA už nebola nezávislá a namiesto toho by závisela od diktátu tej či onej osoby, potom sa domnievam, že vplyv na rovnováhu americkej ekonomiky by mohol byť v dôsledku efektov, ktoré by to malo na celom svete, veľmi znepokojujúci, pretože je to najväčšia ekonomika na svete,“ povedala v rozhovore pre francúzske Radio Classique.

Trump opakovane útočil na predsedu Fedu Jeromea Powella za to, že neznížil krátkodobú úrokovú sadzbu a vyhrážal sa mu prepustením. A snaží sa tiež odvolať guvernérku Fedu Lisu Cookovú. Podľa kritikov jeho cieľom je obsadiť posty v centrálnej banke Fed úradníkmi, ktorí budú podporovať jeho výzvy na nižšie úrokové sadzby.

Lagardová v pondelok vyjadrila tiež obavy z kolapsu francúzskej vlády. Upozornila pritom, že politické otrasy v ktorejkoľvek krajine eurozóny majú negatívny vplyv na trhy.

Francúzsko čaká hlasovanie o dôvere 8. septembra, ktoré by mohlo skončiť pádom menšinovej vlády premiéra Francoisa Bayroua.

Všetky riziká kolapsu vlády v ktorejkoľvek krajine eurozóny sú znepokojujúce,“ povedala.

Politický vývoj a vznik politických rizík majú zjavný vplyv na ekonomiku, na to, ako finančné trhy hodnotia riziko krajiny, a preto sú pre nás znepokojujúce,“ dodala.

Bayrou minulý týždeň šokoval Francúzsko, keď vyhlásil hlasovanie o dôvere po mesiacoch patovej situácie v súvislosti s plánmi jeho vlády znížiť rastúci verejný dlh Francúzska.

Zdroj: Info.sk, TASR
