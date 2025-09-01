Lagardová varuje pred tlakom na americký Fed aj kolapsom francúzskej vlády
- DNES - 11:08
- Paríž
Ak by americký prezident Donald Trump odvolal predsedu Federálneho rezervného systému (Fed) Jeromea Powella alebo guvernérku Fedu Lisu Cookovú, predstavovalo by to „veľmi vážne nebezpečenstvo pre americkú a svetovú ekonomiku“. Uviedla to v pondelok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová.
„Ak by menová politika USA už nebola nezávislá a namiesto toho by závisela od diktátu tej či onej osoby, potom sa domnievam, že vplyv na rovnováhu americkej ekonomiky by mohol byť v dôsledku efektov, ktoré by to malo na celom svete, veľmi znepokojujúci, pretože je to najväčšia ekonomika na svete,“ povedala v rozhovore pre francúzske Radio Classique.
Trump opakovane útočil na predsedu Fedu Jeromea Powella za to, že neznížil krátkodobú úrokovú sadzbu a vyhrážal sa mu prepustením. A snaží sa tiež odvolať guvernérku Fedu Lisu Cookovú. Podľa kritikov jeho cieľom je obsadiť posty v centrálnej banke Fed úradníkmi, ktorí budú podporovať jeho výzvy na nižšie úrokové sadzby.
Lagardová v pondelok vyjadrila tiež obavy z kolapsu francúzskej vlády. Upozornila pritom, že politické otrasy v ktorejkoľvek krajine eurozóny majú negatívny vplyv na trhy.
Francúzsko čaká hlasovanie o dôvere 8. septembra, ktoré by mohlo skončiť pádom menšinovej vlády premiéra Francoisa Bayroua.
„Všetky riziká kolapsu vlády v ktorejkoľvek krajine eurozóny sú znepokojujúce,“ povedala.
„Politický vývoj a vznik politických rizík majú zjavný vplyv na ekonomiku, na to, ako finančné trhy hodnotia riziko krajiny, a preto sú pre nás znepokojujúce,“ dodala.
Bayrou minulý týždeň šokoval Francúzsko, keď vyhlásil hlasovanie o dôvere po mesiacoch patovej situácie v súvislosti s plánmi jeho vlády znížiť rastúci verejný dlh Francúzska.
Cestári sa vrátia pod Strečno, budú riešiť zosuv vozovky a krajnice
Slovenská správa ciest (SSC) začína tento týždeň so sanáciou zosuvu vozovky a krajnice na ceste I/18 v Strečnianskej úžine.
Mikloško: Zámer zriaďovať štátne kasína podkopáva úsilie chrániť deti a mladých
Zámer zriaďovať štátne kasína, ktoré umožnia expanziu hazardu na území obcí aj napriek ich nesúhlasu, oslabuje demokratické princípy samospráv.
V Nemecku sa žiadne dane zvyšovať nebudú, sľubuje Merz
Nemecká vláda nezvýši dane, a to aj napriek rastúcemu rozpočtovému deficitu a výzvam koaličného partnera na ich nárast. Vyhlásil to v nedeľu (31. 8.) kancelár Friedrich Merz.
ŠÚ SR: Úroda hustosiatych obilnín v SR by mala byť medziročne vyššia o vyše 20 %
Celková úroda hustosiatych obilnín v SR by mala v roku 2025 dosiahnuť 3,1 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 20 %.