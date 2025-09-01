Na D1 pri Bytči je cesta úplne uzavretá z dôvodu dopravnej nehody
Cesta D1 v smere od Žiliny na Bratislavu je neprejazdná a úplne uzavretá z dôvodu dopravnej nehody.
Odklon dopravy je na zjazd na mesto Bytča. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline uviedlo, že na ceste došlo v pondelok ráno k dopravnej nehode kamióna a cestárskeho vozidla. Na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Bytči a Žiline s troma kusmi techniky.
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti informovalo, že pri náraze kamióna do cestárskeho auta sa zranil vodič kamióna. „Hasiči poskytli zranenému predlekársku prvú pomoc a pripravili ho na transport vo vrtuľníku. Pacient bol odvezený Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou do nemocnice,“ spresnili z HaZZ s tým, že pri dopravnej nehode došlo k úniku nafty, ktorú hasiči posypali sorbentom.
