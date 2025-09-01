  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
23°Bratislava

Na D1 pri Bytči je cesta úplne uzavretá z dôvodu dopravnej nehody

  • DNES - 11:01
  • Bytča
Na D1 pri Bytči je cesta úplne uzavretá z dôvodu dopravnej nehody

Cesta D1 v smere od Žiliny na Bratislavu je neprejazdná a úplne uzavretá z dôvodu dopravnej nehody.

Odklon dopravy je na zjazd na mesto Bytča. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline uviedlo, že na ceste došlo v pondelok ráno k dopravnej nehode kamióna a cestárskeho vozidla. Na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Bytči a Žiline s troma kusmi techniky.

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti informovalo, že pri náraze kamióna do cestárskeho auta sa zranil vodič kamióna. „Hasiči poskytli zranenému predlekársku prvú pomoc a pripravili ho na transport vo vrtuľníku. Pacient bol odvezený Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou do nemocnice,“ spresnili z HaZZ s tým, že pri dopravnej nehode došlo k úniku nafty, ktorú hasiči posypali sorbentom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident vymenoval troch rektorov vysokých škôl

Prezident vymenoval troch rektorov vysokých škôl

DNES - 12:05Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok v Prezidentskom paláci vymenoval troch rektorov vysokých škôl.

Drucker považuje zvýšenie platov zamestnancov v školstve za stabilizačný prvok

Drucker považuje zvýšenie platov zamestnancov v školstve za stabilizačný prvok

DNES - 11:08Domáce

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) považuje zvýšenie platov zamestnancov v školstve za stabilizačný prvok.

LOZ: Reforma záchrannej služby by štátu ušetrila približne 40 miliónov eur ročne

LOZ: Reforma záchrannej služby by štátu ušetrila približne 40 miliónov eur ročne

DNES - 10:23Domáce

Lekárske odborové združenie (LOZ) tvrdí, že reforma systému záchrannej zdravotnej služby by Slovensku ročne ušetrila asi 40 miliónov eur.

Prezident: Ústava nemôže byť len textom, musí žiť v každodennej realite

Prezident: Ústava nemôže byť len textom, musí žiť v každodennej realite

DNES - 9:02Domáce

Ústava SR nemôže byť len textom na papieri, musí žiť v každodennej realite ľudí, v podobe spravodlivého štátu, rovnosti pred zákonom, úcty k občanom či sociálnych istôt.

Vosveteit.sk
Máš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahyMáš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahy
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudíVedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
Táto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetkoTáto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetko
Google formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľadGoogle formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľad
Obľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedciObľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedci
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako novýMáš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom neviešMáš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenieXiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP