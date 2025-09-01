Mikloško: Zámer zriaďovať štátne kasína podkopáva úsilie chrániť deti a mladých
- DNES - 11:01
- Bratislava
Zámer zriaďovať štátne kasína, ktoré umožnia expanziu hazardu na území obcí aj napriek ich nesúhlasu, oslabuje demokratické princípy samospráv a zároveň podkopáva úsilie spoločnosti chrániť deti a mladých ľudí pred rastúcimi nelátkovými závislosťami, medzi ktoré patria aj hazardné hry. Uviedol to komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý vyjadril znepokojenie nad zámerom ministra cestového ruchu a športu SR Rudolfa Huliaka (nezávislý).
„Ministerstvo športu by malo byť garantom podpory zdravého životného štýlu, nie spolutvorcom prostredia, ktoré otvára dvere závislostiam a sociálnym tragédiám. Slovensko dnes čelí vážnym výzvam v oblasti duševného zdravia detí a mladých ľudí. Rozhodnutia štátnych predstaviteľov by mali tieto fakty rešpektovať a nejsť proti nim. Verejná moc má povinnosť chrániť najslabších, ku ktorým patria deti,“ uviedol Mikloško.
Takéto kroky podľa neho nemožno označiť inak ako deštrukčné voči mladej generácii. Apeluje, že zdravie detí musí byť nadradené obchodným záujmom, či už samotného hazardného priemyslu alebo argumentu o výbere daní. Predkladatelia by mali návrh stiahnuť a rešpektovať mestá a obce, ktoré chcú chrániť svoje komunity pred hazardom, dodal komisár pre deti.
