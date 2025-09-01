  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
23°Bratislava

Mikloško: Zámer zriaďovať štátne kasína podkopáva úsilie chrániť deti a mladých

  • DNES - 11:01
  • Bratislava
Mikloško: Zámer zriaďovať štátne kasína podkopáva úsilie chrániť deti a mladých

Zámer zriaďovať štátne kasína, ktoré umožnia expanziu hazardu na území obcí aj napriek ich nesúhlasu, oslabuje demokratické princípy samospráv a zároveň podkopáva úsilie spoločnosti chrániť deti a mladých ľudí pred rastúcimi nelátkovými závislosťami, medzi ktoré patria aj hazardné hry. Uviedol to komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý vyjadril znepokojenie nad zámerom ministra cestového ruchu a športu SR Rudolfa Huliaka (nezávislý).

Ministerstvo športu by malo byť garantom podpory zdravého životného štýlu, nie spolutvorcom prostredia, ktoré otvára dvere závislostiam a sociálnym tragédiám. Slovensko dnes čelí vážnym výzvam v oblasti duševného zdravia detí a mladých ľudí. Rozhodnutia štátnych predstaviteľov by mali tieto fakty rešpektovať a nejsť proti nim. Verejná moc má povinnosť chrániť najslabších, ku ktorým patria deti,“ uviedol Mikloško.

Takéto kroky podľa neho nemožno označiť inak ako deštrukčné voči mladej generácii. Apeluje, že zdravie detí musí byť nadradené obchodným záujmom, či už samotného hazardného priemyslu alebo argumentu o výbere daní. Predkladatelia by mali návrh stiahnuť a rešpektovať mestá a obce, ktoré chcú chrániť svoje komunity pred hazardom, dodal komisár pre deti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Cestári sa vrátia pod Strečno, budú riešiť zosuv vozovky a krajnice

Cestári sa vrátia pod Strečno, budú riešiť zosuv vozovky a krajnice

DNES - 12:07Ekonomické

Slovenská správa ciest (SSC) začína tento týždeň so sanáciou zosuvu vozovky a krajnice na ceste I/18 v Strečnianskej úžine.

Lagardová varuje pred tlakom na americký Fed aj kolapsom francúzskej vlády

Lagardová varuje pred tlakom na americký Fed aj kolapsom francúzskej vlády

DNES - 11:08Ekonomické

Ak by Donald Trump odvolal predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella alebo guvernérku Fedu Lisu Cookovú, predstavovalo by to „veľmi vážne nebezpečenstvo pre americkú a svetovú ekonomiku“.

V Nemecku sa žiadne dane zvyšovať nebudú, sľubuje Merz

V Nemecku sa žiadne dane zvyšovať nebudú, sľubuje Merz

DNES - 9:39Ekonomické

Nemecká vláda nezvýši dane, a to aj napriek rastúcemu rozpočtovému deficitu a výzvam koaličného partnera na ich nárast. Vyhlásil to v nedeľu (31. 8.) kancelár Friedrich Merz.

ŠÚ SR: Úroda hustosiatych obilnín v SR by mala byť medziročne vyššia o vyše 20 %

ŠÚ SR: Úroda hustosiatych obilnín v SR by mala byť medziročne vyššia o vyše 20 %

DNES - 9:13Ekonomické

Celková úroda hustosiatych obilnín v SR by mala v roku 2025 dosiahnuť 3,1 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 20 %.

Vosveteit.sk
Máš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahyMáš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahy
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudíVedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
Táto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetkoTáto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetko
Google formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľadGoogle formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľad
Obľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedciObľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedci
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako novýMáš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom neviešMáš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenieXiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP