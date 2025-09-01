  • Články
LOZ: Reforma záchrannej služby by štátu ušetrila približne 40 miliónov eur ročne

  • DNES - 10:23
  • Bratislava
Lekárske odborové združenie (LOZ) tvrdí, že reforma systému záchrannej zdravotnej služby by Slovensku ročne ušetrila asi 40 miliónov eur.

Podľa LOZ je súčasný systém záchraniek zbytočne finančne náročný. Odvolávajú sa pritom na model fungujúci v Českej republike, kde záchranky prebrali kraje bez možnosti predaja či prenajatia súkromným skupinám. Informoval predseda združenia Peter Visolajský.

Dobrá vláda pri konsolidácii najprv zatvorí diery, až potom hľadá chýbajúce financie v daniach obyvateľov. Naopak, vláda, ktorá sa hrá na slepú pri odtekaní miliónov do vreciek finančných skupín, ale pritom zvyšuje občanom dane, nie je sociálna a ani neslúži občanom, ale finančným skupinám a oligarchom. Preto veríme, že minister zdravotníctva a koaliční politici v najbližšom čase predstavia sľúbenú reformu systému záchraniek,“ uviedol Visolajský.

Mieni, že súčasný slovenský systém predstavuje v európskom meradle neštandardný model. Ten český, naopak, môže byť podľa neho dobrým a realistickým príkladom. „Je pritom nielen lacnejší, ale zároveň dosahuje dobrú kvalitu a lepšie personálne zabezpečenie v porovnaní so Slovenskom,“ dodáva LOZ. Podľa neho Česko s približne 10,4 milióna obyvateľmi vynaložilo v roku 2024 na prevádzku záchrannej zdravotnej služby 489,9 milióna eur, čo predstavuje približne 46 eur na jedného obyvateľa.

Naopak, Slovenská republika s 5,4 milióna obyvateľov zaplatila za rovnaké obdobie 281,4 milióna eur, teda približne 52 eur na obyvateľa. LOZ predpokladá, že ak by Slovensko fungovalo podľa českého modelu, celkové náklady by dosiahli zhruba 243 miliónov eur, čo je o 38,4 milióna eur menej ako v súčasnosti.

Ako podotkli odborári, v slovenskom systéme záchraniek sa dlhodobo prehlbuje personálna kríza spojená s nedostatkom lekárov a záchranárov. „Potenciálna úspora desiatok miliónov eur ročne by mohla byť využitá efektívnejšie. Napríklad na stabilizáciu nedostatkového personálu, zvýšenie miezd záchranárov či kúpu nových zariadení,“ ozrejmili.

Zdroj: Info.sk, TASR
