Guterres odsúdil zadržanie zamestancov OSN v Jemene
- DNES - 10:00
- New York
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) Antonio Guterres v nedeľu vyjadril rozhorčenie nad zadržaním pracovníkov organizácie v Jemene a vyzval na ich „okamžité a bezpodmienečné prepustenie“. Zamestnancov zadržali jemenskí povstalci húsíovia pri raziách v priestoroch OSN v mestách Saná a Hudajdá.
„Dôrazne odsudzujem svojvoľné zadržanie najmenej 11 pracovníkov OSN, ku ktorému došlo 31. augusta zo strany de facto húsíjských orgánov v Jemene v oblastiach pod ich kontrolou,“ uviedol generálny tajomník vo vyhlásení.
„Ďalej odsudzujem násilné vniknutie do priestorov Svetového potravinového programu (WFP), zabavenie majetku OSN a pokusy o vniknutie do ďalších priestorov OSN v meste Saná,“ dodal Guterres.
Húsíovia zamestnancov OSN zadržali krátko po tom, ako pri sobotňajšom izraelskom útoku prišiel o život húsijský premiér a niekoľko ministrov.
Vyslanec OSN v Jemene Hans Grundberg vyzval na prepustenie pracovníkov a uviedol, že ich zadržiavanie porušuje základnú povinnosť rešpektovať a chrániť bezpečnosť personálu OSN a jeho schopnosť plniť si povinnosti.
Podľa Grundberga húsíovia zadržiavajú celkovo 23 pracovníkov OSN, niektorých od roku 2021 a 2023.
