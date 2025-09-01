  • Články
Guterres odsúdil zadržanie zamestancov OSN v Jemene

  • DNES - 10:00
  • New York
Guterres odsúdil zadržanie zamestancov OSN v Jemene

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) Antonio Guterres v nedeľu vyjadril rozhorčenie nad zadržaním pracovníkov organizácie v Jemene a vyzval na ich „okamžité a bezpodmienečné prepustenie“. Zamestnancov zadržali jemenskí povstalci húsíovia pri raziách v priestoroch OSN v mestách Saná a Hudajdá.

Dôrazne odsudzujem svojvoľné zadržanie najmenej 11 pracovníkov OSN, ku ktorému došlo 31. augusta zo strany de facto húsíjských orgánov v Jemene v oblastiach pod ich kontrolou,“ uviedol generálny tajomník vo vyhlásení.

Ďalej odsudzujem násilné vniknutie do priestorov Svetového potravinového programu (WFP), zabavenie majetku OSN a pokusy o vniknutie do ďalších priestorov OSN v meste Saná,“ dodal Guterres.

Húsíovia zamestnancov OSN zadržali krátko po tom, ako pri sobotňajšom izraelskom útoku prišiel o život húsijský premiér a niekoľko ministrov.

Vyslanec OSN v Jemene Hans Grundberg vyzval na prepustenie pracovníkov a uviedol, že ich zadržiavanie porušuje základnú povinnosť rešpektovať a chrániť bezpečnosť personálu OSN a jeho schopnosť plniť si povinnosti.

Podľa Grundberga húsíovia zadržiavajú celkovo 23 pracovníkov OSN, niektorých od roku 2021 a 2023.

Zdroj: Info.sk, TASR
