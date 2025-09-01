Karol Nawrocki: Poľsko sa dožaduje reparácí od Nemecka
- DNES - 9:51
- Gdansk
Poľský prezident Karol Nawrocki vyhlásil, že sa jednoznačne dožaduje vojnových reparácií od Nemecka a zdôraznil, že budovanie dobrých vzťahov so západným susedom je možné len po vyriešení tejto otázky.
Povedal to v pondelok počas pripomienky 86. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny na Westerplatte. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Prezident v prejave pripomenul, že k vojne v roku 1939 viedli nemecké ideológie druhej polovice 19. storočia, ktoré sa stali základom pre vznik nacizmu. Podľa neho sa v tom období rodili antipoľské a antisemitské teórie. Dodal, že Poliaci boli v nemeckých slovníkoch zobrazovaní ako menejcenní.
Nawrocki zdôraznil, že v obrannej bitke na Westerplatte padlo 15 poľských vojakov, pričom pozostatky viacerých z nich boli objavené až po 80 rokoch. „Dôstojnosť poľského štátu si vyžadovala, aby boli títo vojaci nájdení a aby sa po poľského vojaka vždy vracalo,“ uviedol s tým, že štát musí mať povinnosť postarať sa o svojich padlých obrancov.
Prezident označil Nemecko popri Sovietskom zväze za priamych vinníkov vypuknutia druhej svetovej vojny. „Aby sme mohli budovať partnerstvo s naším západným susedom, založené na pravde a dobrých vzťahoch, musíme nakoniec vyriešiť otázku reparácií,“ zdôraznil. Podľa neho sa poľská budúcnosť musí opierať o spravodlivosť a pravdu.
Predseda Sejmu Szymon Holownia pripomenul prvé civilné obete nemeckého bombardovania v poľskom meste Wieluň a vyhlásil, že poľskou povinnosťou je urobiť všetko pre to, aby sa podobný konflikt už nikdy neopakoval.
Premiér Donald Tusk vo svojom prejave hovoril o potrebe jednoty v rámci NATO a Európskej únie. „Musíme dobre rozumieť, odkiaľ dnes prichádza toto veľké nebezpečenstvo a s kým by sme sa mali zjednocovať v úsilí o obranu Poľska,“ povedal s tým, že Poľsko sa už nikdy nesmie ocitnúť osamotené ako v roku 1939.
Podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza je povinnosťou Poľska pokračovať v podpore Ukrajiny. Zdôraznil, že každý deň bojov na Ukrajine znamená pre Poľsko posilnenie bezpečnosti a ochranu životov poľských vojakov.
Počas slávnosti prezident vyznamenal archeológov, ktorí sa zaslúžili o objavy pozostatkov vojakov z Westerplatte. Medzi ocenenými bol Filip Kuczma, ktorý dostal Zlatý kríž, viacerí ďalší odborníci získali strieborné a bronzové kríže za zásluhy.
Útok nemeckej lode Schleswig-Holstein na poľskú vojenskú posádku na Westerplatte v Gdansku 1. septembra 1939 sa stal jedným z prvých aktov druhej svetovej vojny. Približne 210 až 240 poľských vojakov pod velením majora Henryka Sucharského odolávalo presile nemeckých síl až do 7. septembra, pričom padlo 15 obrancov.
