  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
21°Bratislava

V Nemecku sa žiadne dane zvyšovať nebudú, sľubuje Merz

  • DNES - 9:39
  • Berlín
V Nemecku sa žiadne dane zvyšovať nebudú, sľubuje Merz

Nemecká vláda nezvýši dane, a to aj napriek rastúcemu rozpočtovému deficitu a výzvam koaličného partnera na ich nárast. Vyhlásil to v nedeľu (31. 8.) kancelár Friedrich Merz.

Minister financií Lars Klingbeil zo Sociálnych demokratov (SPD) navrhol totiž zvýšenie daní s cieľom zaplátať dieru vo výške 30 miliárd eur vo výdavkoch na rok 2027. Merzova stredopravá Kresťanská demokratická strana (CDU) však tento návrh odmietla.

Máme koaličnú zmluvu a v tejto koaličnej zmluve sme sa dohodli, že dane sa nebudú zvyšovať,“ povedal Merz v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF. „A táto koaličná dohoda platí.“

Merz odmietol obavy zo „stretu“ v koalícii a povedal, že skutočnosť, že SPD má na túto otázku iný názor, je „akceptovateľná“.

Nemecká ekonomika, ktorá v predchádzajúcich dvoch rokoch klesla, sa v 2. štvrťroku 2025 opäť znížila a viac, ako sa očakávalo, keďže americké clá poškodili export, ukázali oficiálne údaje z minulého týždňa.

Spojenec Merza, Markus Söder, premiér Bavorska za CSU, sa nedávno zasadzoval za zníženie daní a tvrdil, že by to pomohlo konkurencieschopnosti Nemecka. Merz, ktorý je pod tlakom, aby oživil najväčšiu európsku ekonomiku, však pre ZDF povedal, že Nemecko musí „pracovať viac a dlhšie“.

Ako faktory ovplyvňujúce konkurencieschopnosť krajiny uviedol nadmerný počet dní práceneschopnosti, stagnujúcu produktivitu a vysoké náklady na pracovnú silu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
ŠÚ SR: Úroda hustosiatych obilnín v SR by mala byť medziročne vyššia o vyše 20 %

ŠÚ SR: Úroda hustosiatych obilnín v SR by mala byť medziročne vyššia o vyše 20 %

DNES - 9:13Ekonomické

Celková úroda hustosiatych obilnín v SR by mala v roku 2025 dosiahnuť 3,1 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 20 %.

Huliak plánuje v rámci konsolidácie riešiť prenájom budovy jeho rezortu

Huliak plánuje v rámci konsolidácie riešiť prenájom budovy jeho rezortu

VČERA - 12:25Ekonomické

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak plánuje v rámci konsolidácie verejných financií riešiť prenájom budovy jeho rezortu.

SaS navrhuje zavedenie hornej hranice daňového zaťaženia

SaS navrhuje zavedenie hornej hranice daňového zaťaženia

VČERA - 10:38Ekonomické

Doplnenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti by malo zaviesť hornú hranicu daňového zaťaženia na úrovni 37 % podielu na hrubom domácom produkte.

Lacné nákupy školských potrieb môžu byť rizikové, nie vždy sa vyplatia

Lacné nákupy školských potrieb môžu byť rizikové, nie vždy sa vyplatia

15:19 30.08.2025Ekonomické

Začiatok školského roka je náročný nielen pre deti, ale aj pre rodičov.

Vosveteit.sk
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudíVedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
Táto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetkoTáto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetko
Google formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľadGoogle formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľad
Obľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedciObľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedci
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako novýMáš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom neviešMáš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenieXiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z násTýchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP