Nesprávne zvolená školská taška môže negatívne ovplyvniť vývin chrbtice
Rodičia by pri výbere školskej tašky a prezuviek mali pozerať predovšetkým na zdravie. Nesprávne zvolená výbava môže negatívne ovplyvniť vývin chrbtice i nôh. Upozornila na to vedúca fyzioterapeutka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie nemocnice v Handlovej Katarína Klátiková.
Školská taška by podľa odborníkov mala spĺňať zdravotné, funkčné i bezpečnostné kritériá. „Pri výbere tašky pozeráme v prvom rade na jej hmotnosť, ktorá by u mladších žiakov mala dosahovať do 1200 gramov. Je dôležité skontrolovať aj výstuže a materiál, a to najmä z dôvodu, aby nízka váha nebola na úkor kvality. Pravidlom je, že taška by nemala presahovať desatinu hmotnosti žiaka,“ uviedla Klátiková.
Zadná časť tašky má byť pevná, vystužená a anatomicky tvarovaná, ramenné popruhy by mali byť široké štyri až päť centimetrov a obalené mäkkou výstužou. Spodný okraj tašky má siahať po panvové kosti a vrchný po ramennú kľúčnu kosť. Vhodné sú aj aktovky vybavené prídavnými popruhmi v oblasti hrudníka a pása. „Rodičia by mali dbať o to, aby ramenné popruhy neboli príliš dlhé, povolené. Zjednodušene, ak taška neprilieha k chrbtu, ale visí, podporuje to zaguľatenie hrudnej chrbtice a predsun hlavy,“ upozornila fyzioterapeutka.
Nevhodné sú podľa nej aj tašky cez jedno rameno, pretože spôsobujú nerovnomerné zaťaženie vyvíjajúceho sa chrbta, čo má za následok skoliózu. „U starších detí, ktoré nosia ťažšie učebnice, je vhodnou alternatívou taška na kolieskach. Určite však treba deti upozorniť, aby pri ťahaní striedali ruky,“ vysvetlila.
Každodennou potrebou školákov sú aj prezuvky. Detská obuv by mala byť vyrobená z prírodných materiálov, mala by mať správnu veľkosť s dostatočným priestorom pre prsty a anatomicky tvarovanú stielku. U menších detí je vhodná aj pracka okolo členka. Obuv odporúča odborníčka vyberať v zdravotníckych potrebách, pretože najvhodnejšou na detskú nohu je obuv s tvarovanou vložkou. „Prezuvky je potrebné kontrolovať aj počas školského roka a v prípade opotrebenia alebo pri raste nohy obuv vymeniť. Školské prezuvky majú deti na nohách celé hodiny, treba teda myslieť na to, že sú veľmi dôležité nielen pre vývin samotnej detskej nohy, ale aj chrbtice,“ dodala Klátiková.
