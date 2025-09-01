ŠÚ SR: Úroda hustosiatych obilnín v SR by mala byť medziročne vyššia o vyše 20 %
- DNES - 9:13
- Bratislava
Celková úroda hustosiatych obilnín v SR by mala v roku 2025 dosiahnuť 3,1 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 20 %.
Podľa druhého odhadu úrody, ktorý Štatistický úrad (ŠÚ) SR zrealizoval k 15. augustu, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by mali poľnohospodári zozbierať o 527.000 ton obilnín viac ako vlani. Tento výsledok je najmä dôsledkom výrazne vyšších priemerných výnosov z hektára, a to nielen v porovnaní s minulým rokom, ale aj s päťročným priemerom. Informoval o tom ŠÚSR.
Rast úrody sa očakáva aj pri olejninách. Naopak, menej priaznivý vývoj sa predpokladá pri kukurici na zrno a najmä pri cukrovej repe.
Celková úroda pšenice, ktorá tvorí viac než dve tretiny plôch hustosiatych obilnín, by mala v roku 2025 dosiahnuť 2,3 milióna ton, čo je o pätinu viac ako vlani. Odhadovaný nárast produkcie o 390.000 ton súvisí najmä s medziročným rozšírením osiatych plôch o 9 % a lepším hektárovým výnosom. Oproti minulému roku bude hektárový výnos vyšší o 0,5 tony a dosiahne tak hodnotu 6 ton z hektára.
Augustové spresnenie zvýšilo aj úrodu jačmeňa, ktorú poľnohospodári očakávajú v celkovom objeme 717.200 ton, čo predstavuje medziročný nárast o 21 %. Hlavným faktorom rastu by mal byť vyšší hektárový výnos, ktorý vzrástol z vlaňajších 4,7 tony na 6,1 tony z hektára. Táto hodnota je zároveň o tonu z hektára vyššia ako päťročný priemer.
Výrazne vyššia úroda sa očakáva pri raži, a to o takmer štvrtinu v porovnaní s minulým rokom, pričom celková úroda by mala dosiahnuť 30.000 ton. Úroda ovsa sa odhaduje na 35.000 ton, čo predstavuje medziročný nárast o 10 % pri nezmenenej výmere. Pri tritikale sa očakáva úroda vyše 37.000 ton, teda o 19 % viac ako vlani.
Produkcia druhej najpestovanejšej plodiny, kukurice na zrno, by mala vďaka medziročnému navýšeniu osevnej plochy o takmer 7 % vzrásť o vyše 5 % a dosiahnuť celkový objem 1,12 milióna ton. Očakávané hektárové výnosy na úrovni 7,1 tony z hektára však zostanú pod minuloročnou hodnotou a aj pod päťročným priemerom.
Podľa aktuálneho odhadu bude medziročný nárast produkcie repky olejnej ešte výraznejší, a to o 15 %, na úroveň 447.800 ton. Dôvodom je vyšší predpokladaný hektárový výnos na úrovni 3,5 tony, ktorý vykompenzuje takmer 10-percentný pokles osiatych plôch.
Výmera pestovateľských plôch zemiakov sa v tomto roku oproti vlaňajšku mierne zvýšila na 5600 hektárov. Medziročne sa očakáva aj nárast hektárových výnosov o takmer 12 %, na úroveň 30,8 tony z hektára. Vďaka tomu by mala tohtoročná úroda zemiakov vzrásť v medziročnom porovnaní takmer o tretinu a dosiahnuť celkový objem 171.100 ton.
