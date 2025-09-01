Prezident: Ústava nemôže byť len textom, musí žiť v každodennej realite
Ústava SR nemôže byť len textom na papieri, musí žiť v každodennej realite ľudí, v podobe spravodlivého štátu, rovnosti pred zákonom, úcty k občanom či sociálnych istôt.
V Deň Ústavy SR to na sociálnej sieti vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.
„Ústava nám priniesla nielen právny rámec, ale aj istotu, že Slovensko sa vydalo cestou demokracie, slobody a vlastnej štátnosti. Vážme si ju, pretože je to dokument, ktorý nám umožnil zvládnuť aj ťažké skúšky a politické zmeny posledných rokov,“ uviedol Pellegrini.
Brány základných a stredných škôl sa v pondelok opäť otvárajú
Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin v pondelok opäť otvárajú.
Tomáš Drucker: Nový školský rok bude pre mnohých rokom zmien
Nový školský rok bude pre mnohých rokom zmien, či pre nových prvákov, maturantov, ale aj pre celé školstvo.
OZ Ursia pripravuje monitoring medveďov zameraný na jedince pri sídlach
Občianske združenie Ursia, ktoré sa venuje ochrane prírody a zachovávaniu biodiverzity, plánuje na jeseň spustiť vlastný monitoring medveďa hnedého.
Muž zaútočil vidlami na rodičov aj hliadku
Polícia obvinila muža, ktorý útočil vidlami.