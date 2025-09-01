  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
16°Bratislava

Prezident: Ústava nemôže byť len textom, musí žiť v každodennej realite

  • DNES - 9:02
  • Bratislava
Prezident: Ústava nemôže byť len textom, musí žiť v každodennej realite

Ústava SR nemôže byť len textom na papieri, musí žiť v každodennej realite ľudí, v podobe spravodlivého štátu, rovnosti pred zákonom, úcty k občanom či sociálnych istôt.

V Deň Ústavy SR to na sociálnej sieti vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.

Ústava nám priniesla nielen právny rámec, ale aj istotu, že Slovensko sa vydalo cestou demokracie, slobody a vlastnej štátnosti. Vážme si ju, pretože je to dokument, ktorý nám umožnil zvládnuť aj ťažké skúšky a politické zmeny posledných rokov,“ uviedol Pellegrini.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Brány základných a stredných škôl sa v pondelok opäť otvárajú

Brány základných a stredných škôl sa v pondelok opäť otvárajú

DNES - 6:24Domáce

Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin v pondelok opäť otvárajú.

Tomáš Drucker: Nový školský rok bude pre mnohých rokom zmien

Tomáš Drucker: Nový školský rok bude pre mnohých rokom zmien

DNES - 5:48Domáce

Nový školský rok bude pre mnohých rokom zmien, či pre nových prvákov, maturantov, ale aj pre celé školstvo.

OZ Ursia pripravuje monitoring medveďov zameraný na jedince pri sídlach

OZ Ursia pripravuje monitoring medveďov zameraný na jedince pri sídlach

VČERA - 16:52Domáce

Občianske združenie Ursia, ktoré sa venuje ochrane prírody a zachovávaniu biodiverzity, plánuje na jeseň spustiť vlastný monitoring medveďa hnedého.

Muž zaútočil vidlami na rodičov aj hliadku

Muž zaútočil vidlami na rodičov aj hliadku

VČERA - 15:57Domáce

Polícia obvinila muža, ktorý útočil vidlami.

Vosveteit.sk
Google formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľadGoogle formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľad
Obľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedciObľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedci
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako novýMáš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom neviešMáš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenieXiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z násTýchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazuTakto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácieTvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP