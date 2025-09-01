Ukrajina: V prípade vraždy bývalého šéfa parlamentu Parubého zatkli podozrivého
- DNES - 6:11
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok skoro ráno oznámil, že v prípade zastrelenia bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého v západoukrajinskom meste Ľvov v sobotu predpoludním zatkli podozrivého.
„Minister vnútra Ihor Klymenko a šéf ukrajinskej bezpečnostnej služby Vasyl Maľuk práve informovali o zadržaní podozrivého z vraždy Andrija Parubého. Prebiehajú potrebné vyšetrovacie úkony. Nariadil som, aby boli verejnosti poskytnuté dostupné informácie. Ďakujem príslušníkom bezpečnostných zložiek za ich rýchlu a koordinovanú prácu. Všetky okolnosti tejto strašnej vraždy musia byť objasnené,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
„Hovoril som s generálnym prokurátorom Ruslanom Kravčenkom. Informoval ma o ďalších procesných krokoch týkajúcich sa podozrivého z vraždy Andrija Parubého. Podozrivý už podal prvú výpoveď. V súčasnosti prebiehajú naliehavé vyšetrovacie opatrenia s cieľom zistiť všetky okolnosti vraždy,“ dodal v nasledujúcom príspevku.
Ukrajinské médiá po vražde uviedli, že k streľbe na 54-ročného politika došlo približne o 11.00 h predpoludním SELČ, pričom páchateľ na politika vystrelil viackrát. Polícia uviedla, že Parubij „zomrel na následky zranení na mieste“ streľby.
Motív vraždy stále nie je jasný. Podľa médií padlo osem výstrelov a páchateľ bol údajne prezlečený na kuriéra doručovacej služby. Po vražde z miesta ušiel.
Parubij, ktorý bol predsedom ukrajinského parlamentu v rokoch 2016 až 2019, bol prominentným podporovateľom proeurópskej Oranžovej revolúcie v roku 2004 a tiež revolúcie na Majdane v roku 2014.
