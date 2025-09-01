  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
14°Bratislava

Ukrajina: V prípade vraždy bývalého šéfa parlamentu Parubého zatkli podozrivého

  • DNES - 6:11
  • Kyjev
Ukrajina: V prípade vraždy bývalého šéfa parlamentu Parubého zatkli podozrivého

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok skoro ráno oznámil, že v prípade zastrelenia bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého v západoukrajinskom meste Ľvov v sobotu predpoludním zatkli podozrivého.

Minister vnútra Ihor Klymenko a šéf ukrajinskej bezpečnostnej služby Vasyl Maľuk práve informovali o zadržaní podozrivého z vraždy Andrija Parubého. Prebiehajú potrebné vyšetrovacie úkony. Nariadil som, aby boli verejnosti poskytnuté dostupné informácie. Ďakujem príslušníkom bezpečnostných zložiek za ich rýchlu a koordinovanú prácu. Všetky okolnosti tejto strašnej vraždy musia byť objasnené,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Hovoril som s generálnym prokurátorom Ruslanom Kravčenkom. Informoval ma o ďalších procesných krokoch týkajúcich sa podozrivého z vraždy Andrija Parubého. Podozrivý už podal prvú výpoveď. V súčasnosti prebiehajú naliehavé vyšetrovacie opatrenia s cieľom zistiť všetky okolnosti vraždy,“ dodal v nasledujúcom príspevku.

Ukrajinské médiá po vražde uviedli, že k streľbe na 54-ročného politika došlo približne o 11.00 h predpoludním SELČ, pričom páchateľ na politika vystrelil viackrát. Polícia uviedla, že Parubij „zomrel na následky zranení na mieste“ streľby.

Motív vraždy stále nie je jasný. Podľa médií padlo osem výstrelov a páchateľ bol údajne prezlečený na kuriéra doručovacej služby. Po vražde z miesta ušiel.

Parubij, ktorý bol predsedom ukrajinského parlamentu v rokoch 2016 až 2019, bol prominentným podporovateľom proeurópskej Oranžovej revolúcie v roku 2004 a tiež revolúcie na Majdane v roku 2014.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Severná Kórea: Kim Čong-un navštívil novú továreň na výrobu rakiet

Severná Kórea: Kim Čong-un navštívil novú továreň na výrobu rakiet

DNES - 7:35Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un si bol v nedeľu obzrieť novú továreň na výrobu rakiet, napísala v pondelok pred jeho odchodom do Pekingu na vojenskú prehliadku štátna tlačová agentúra KCNA.

Muž autom prerazil bránu ruského konzulátu v Sydney

Muž autom prerazil bránu ruského konzulátu v Sydney

DNES - 6:09Zahraničné

Austrálska polícia v pondelok zadržala muža, ktorý autom prerazil bránu ruského konzulátu v Sydney.

Diaľnica pri Trondheime bude po zosuve pôdy dlho neprejazdná

Diaľnica pri Trondheime bude po zosuve pôdy dlho neprejazdná

DNES - 6:02Zahraničné

Po sobotnom rozsiahlom zosuve pôdy, ku ktorému došlo severne od nórskeho mesta Trondheim, zostáva neprejazdný úsek tamojšej diaľnice E6.

Von der Leyenová: Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu

Von der Leyenová: Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu

DNES - 5:54Zahraničné

Európa pripravuje „pomerne podrobný plán“ vyslania mnohonárodných jednotiek na Ukrajinu ako súčasť povojnových bezpečnostných záruk.

Vosveteit.sk
Obľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedciObľúbený typ potravín medzi Slovákmi doslova kŕmi rakovinu a podporuje rast nádorov, varujú vedci
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako novýMáš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom neviešMáš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenieXiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z násTýchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazuTakto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácieTvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Máme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažilMáme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP