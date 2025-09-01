Muž autom prerazil bránu ruského konzulátu v Sydney
- DNES - 6:09
- Canberra
Austrálska polícia v pondelok zadržala muža, ktorý autom prerazil bránu ruského konzulátu v Sydney. Informovali o tom miestne úrady, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters a televízie Sky News Australia.
Polícia zasahovala pri ruskom konzuláte na predmestí Woollahra krátko pred 08.00 h miestneho času (00.00 h SELČ) po prijatí hlásenia, že na jeho príjazdovej ceste zaparkovalo neoprávnené vozidlo. Policajti sa najskôr pokúsili vodiča osloviť, ten však následne „narazil autom do brány pozemku“. Pri incidente si poranil ruku 24-ročný strážnik.
Z vyhlásenia miestneho policajného zboru vyplýva, že 39-ročného muža na mieste zatkli a pri vyšetrovaní spolupracuje s úradmi. Tamojšie médiá zverejnili zábery, na ktorých je biele auto s dvomi vybitými oknami zaparkované vedľa stožiaru s ruskou vlajkou na trávniku konzulátu.
