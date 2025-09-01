  • Články
Diaľnica pri Trondheime bude po zosuve pôdy dlho neprejazdná

  • DNES - 6:02
  • Oslo
Diaľnica pri Trondheime bude po zosuve pôdy dlho neprejazdná

Po sobotnom rozsiahlom zosuve pôdy, ku ktorému došlo severne od nórskeho mesta Trondheim, zostáva neprejazdný úsek tamojšej diaľnice E6.

Hovorca miestnej polície v nedeľu odhadol, že jeho oprava by mohla trvať celé mesiace. Zosuv si zrejme vyžiadal jednu obeť na živote, píše agentúra DPA.

K zosuvu došlo v sobotu ráno na miernom svahu nad diaľnicou E6 a paralelnou železničnou traťou, kde odrazu vznikla rozsiahla trhlina. Na fotografiách z miesta vidieť, ako sa časť preliačenej pôdy zosunula do priľahlého jazera Nesvatnet.

Nezvestná je jedna osoba. Podľa nórskych médií ide o Dána, ktorý pracoval na tamojšej stavbe - posudzoval terén. Záchranári i polícia sa domnievajú, že nehodu neprežil.

Zranenia utrpela aj jedna ďalšia osoba, ktorú nahrnutá pôda strhla, keď cestovala autom. Podarilo sa jej však spod nánosu zeminy vyslobodiť a následne ju hospitalizovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
