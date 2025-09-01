Diaľnica pri Trondheime bude po zosuve pôdy dlho neprejazdná
- DNES - 6:02
- Oslo
Po sobotnom rozsiahlom zosuve pôdy, ku ktorému došlo severne od nórskeho mesta Trondheim, zostáva neprejazdný úsek tamojšej diaľnice E6.
Hovorca miestnej polície v nedeľu odhadol, že jeho oprava by mohla trvať celé mesiace. Zosuv si zrejme vyžiadal jednu obeť na živote, píše agentúra DPA.
K zosuvu došlo v sobotu ráno na miernom svahu nad diaľnicou E6 a paralelnou železničnou traťou, kde odrazu vznikla rozsiahla trhlina. Na fotografiách z miesta vidieť, ako sa časť preliačenej pôdy zosunula do priľahlého jazera Nesvatnet.
Nezvestná je jedna osoba. Podľa nórskych médií ide o Dána, ktorý pracoval na tamojšej stavbe - posudzoval terén. Záchranári i polícia sa domnievajú, že nehodu neprežil.
Zranenia utrpela aj jedna ďalšia osoba, ktorú nahrnutá pôda strhla, keď cestovala autom. Podarilo sa jej však spod nánosu zeminy vyslobodiť a následne ju hospitalizovali.
Severná Kórea: Kim Čong-un navštívil novú továreň na výrobu rakiet
Severokórejský vodca Kim Čong-un si bol v nedeľu obzrieť novú továreň na výrobu rakiet, napísala v pondelok pred jeho odchodom do Pekingu na vojenskú prehliadku štátna tlačová agentúra KCNA.
Ukrajina: V prípade vraždy bývalého šéfa parlamentu Parubého zatkli podozrivého
Ukrajinský prezident oznámil, že v prípade zastrelenia bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého v západoukrajinskom meste Ľvov v sobotu predpoludním zatkli podozrivého.
Muž autom prerazil bránu ruského konzulátu v Sydney
Austrálska polícia v pondelok zadržala muža, ktorý autom prerazil bránu ruského konzulátu v Sydney.
Von der Leyenová: Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu
Európa pripravuje „pomerne podrobný plán“ vyslania mnohonárodných jednotiek na Ukrajinu ako súčasť povojnových bezpečnostných záruk.