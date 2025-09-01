  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
14°Bratislava

Von der Leyenová: Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu

  • DNES - 5:54
  • Brusel
Von der Leyenová: Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu

Európa pripravuje „pomerne podrobný plán“ vyslania mnohonárodných jednotiek na Ukrajinu ako súčasť povojnových bezpečnostných záruk.

Potenciálne nasadenie má byť podporené aj vojenskými kapacitami Spojených štátov. V rozhovore pre denník Financial Times (FT) zverejnenom v nedeľu to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Bezpečnostné záruky sú mimoriadne dôležité a absolútne kľúčové. Máme jasný plán a v Bielom dome sme dosiahli dohodu. Táto práca napreduje veľmi dobre,“ uviedla von der Leyenová pre FT. „(Americký) prezident (Donald) Trump nás ubezpečil, že americká prítomnosť bude súčasťou záruk,“ pokračovala a dodala, že „to bolo veľmi jasne a opakovane potvrdené“.

Takéto nasadenie má podľa informácií Financial Times zahŕňať potenciálne desaťtisíce európskych vojakov podporovaných Spojenými štátmi systémami v oblasti riadenia a velenia, spravodajskými či sledovacími kapacitami. Dohoda bola údajne uzavretá minulý mesiac na stretnutí medzi Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a predstaviteľmi európskych štátov.

Viacerí európski lídri vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza, britského premiéra Keira Starmera, generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Marka Rutteho či von der Leyenovej sa majú podľa troch zdrojov FT vo štvrtok na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona stretnúť v Paríži a pokračovať v rokovaniach o Ukrajine.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Diaľnica pri Trondheime bude po zosuve pôdy dlho neprejazdná

Diaľnica pri Trondheime bude po zosuve pôdy dlho neprejazdná

DNES - 6:02Zahraničné

Po sobotnom rozsiahlom zosuve pôdy, ku ktorému došlo severne od nórskeho mesta Trondheim, zostáva neprejazdný úsek tamojšej diaľnice E6.

Čínsky prezident otvoril summit lídrov Šanghajskej organizácie pre spoluprácu

Čínsky prezident otvoril summit lídrov Šanghajskej organizácie pre spoluprácu

DNES - 5:52Zahraničné

Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok otvoril summit hláv štátov a vlád Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS).

EÚ chce kontrolovať súkromné správy posielané cez mobil

EÚ chce kontrolovať súkromné správy posielané cez mobil

VČERA - 20:48Zahraničné

Návrh získal v Bruseli podporu 19 členských štátov.

Vláda USA zvažuje spravovanie Pásma Gazy a vysídlenie Palestínčanov

Vláda USA zvažuje spravovanie Pásma Gazy a vysídlenie Palestínčanov

VČERA - 19:57Zahraničné

Americká vláda zvažuje prevzatie Pásma Gazy, presídlenie jeho obyvateľstva a spravovanie tohto palestínskeho autonómneho územia počas najmenej desiatich rokov.

Vosveteit.sk
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako novýMáš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom neviešMáš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenieXiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z násTýchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazuTakto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácieTvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Máme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažilMáme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažil
Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronovUmelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP