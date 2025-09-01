  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.9.2025Meniny má Drahoslava
14°Bratislava

Čínsky prezident otvoril summit lídrov Šanghajskej organizácie pre spoluprácu

  • DNES - 5:52
  • Tchien-ťin
Čínsky prezident otvoril summit lídrov Šanghajskej organizácie pre spoluprácu

Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok otvoril summit hláv štátov a vlád Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS).

V prístavnom meste južne od Pekingu sa zíde viac ako 20 svetových lídrov vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina či indického premiéra Naréndru Módího.

Lídri desiatich členských krajín ŠOS pred odchodom do rokovacej sály pózovali na spoločnú fotografiu na červenom koberci, kde sa krátko predtým zhovárali Si, Putin a Módí.

Čínsky prezident vo svojej úvodnej reči lídrom povedal, že Peking bude spolupracovať so všetkými stranami Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, aby toto regionálne bezpečnostné fórum posunul na novú úroveň. ŠOS podľa neho vytvorila nový model pre medzinárodne vzťahy jednoznačne založený proti vonkajšiemu zasahovaniu do vnútorných záležitostí krajín.

Si zároveň kritizoval „šikanovanie“ v medzinárodnej politike a lídrov vyzval „dodržiavať zásady spravodlivosti a nestrannosti a odmietať mentalitu studenej vojny a konfrontáciu táborov“. „Súčasná medzinárodná situácia sa stáva chaotickou a prepletenou. Úlohy v oblasti bezpečnosti a rozvoja, ktorým čelia členské štáty (ŠOS), sa stali ešte náročnejšími,“ povedal Si lídrom.

Desiatimi členmi ŠOS sú Čína, India, Rusko, Pakistan, Irán, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan a Bielorusko. Ďalších 16 krajín má štatút pozorovateľa alebo „partnera pre dialóg“. Peking a Moskva niekedy vyzdvihujú túto organizáciu ako alternatívu voči Severoatlantickej aliancii (NATO).

Summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu bude v stredu nasledovať veľká vojenská prehliadka v čínskom hlavnom meste pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii.

Putin sa na okraji summitu plánuje stretnúť aj so slovenským premiérom Robertom Ficom, oznámil v nedeľu Putinov poradca Jurij Ušakov. Podrobnosti o témach stretnutia ani jeho termíne však neposkytol. Putin a Fico sa naposledy stretli v máji tohto roka v Moskve na oslavách konca druhej svetovej vojny v Európe.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Diaľnica pri Trondheime bude po zosuve pôdy dlho neprejazdná

Diaľnica pri Trondheime bude po zosuve pôdy dlho neprejazdná

DNES - 6:02Zahraničné

Po sobotnom rozsiahlom zosuve pôdy, ku ktorému došlo severne od nórskeho mesta Trondheim, zostáva neprejazdný úsek tamojšej diaľnice E6.

Von der Leyenová: Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu

Von der Leyenová: Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu

DNES - 5:54Zahraničné

Európa pripravuje „pomerne podrobný plán“ vyslania mnohonárodných jednotiek na Ukrajinu ako súčasť povojnových bezpečnostných záruk.

EÚ chce kontrolovať súkromné správy posielané cez mobil

EÚ chce kontrolovať súkromné správy posielané cez mobil

VČERA - 20:48Zahraničné

Návrh získal v Bruseli podporu 19 členských štátov.

Vláda USA zvažuje spravovanie Pásma Gazy a vysídlenie Palestínčanov

Vláda USA zvažuje spravovanie Pásma Gazy a vysídlenie Palestínčanov

VČERA - 19:57Zahraničné

Americká vláda zvažuje prevzatie Pásma Gazy, presídlenie jeho obyvateľstva a spravovanie tohto palestínskeho autonómneho územia počas najmenej desiatich rokov.

Vosveteit.sk
Používaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom neviešPoužívaš PDF editor? Tisíce ľudí si už stiahli tento PDF editor. Tvoj počítač môže byť už napadnutý a ani o tom nevieš
Máš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako novýMáš pomalý smartfón? Ešte ho nemusíš hádzať do koša, vďaka týmto štyrom krokom bude ako nový
Máš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom neviešMáš pomalý internet a slabý Wi-Fi signál? Takto si sám ničíš rýchlosť a ani o tom nevieš
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenieXiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z násTýchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazuTakto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácieTvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Máme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažilMáme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažil
Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronovUmelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP