Vláda USA zvažuje spravovanie Pásma Gazy a vysídlenie Palestínčanov

  • DNES - 19:57
  • Washington
Americká vláda zvažuje prevzatie Pásma Gazy, presídlenie jeho obyvateľstva a spravovanie tohto palestínskeho autonómneho územia počas najmenej desiatich rokov.

Tento návrh obsahuje 38-stranový plán, ktorý dostali členovia vlády, uviedla v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na denník Washington Post.

Približne dva milióny Palestínčanov majú podľa plánu buď odísť do inej krajiny, alebo sa presťahovať do uzavretých zón zriadených vo vnútri Pásma Gazy.

Verejné a súkromné investície do takzvaných megaprojektov sa majú použiť okrem iného na výstavbu tovární na elektromobily, dátových centier, plážových rezortov a výškových obytných budov, píše Washington Post.

Každý Palestínčan, ktorý bude ochotný opustiť Pásmo Gazy, dostane 5000 dolárov v hotovosti (približne 4290 eur) a na rok bude maž zabezpečený prísun potravín.

Spomínaný plán sa údajne nazýva GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust). Má byť založený na úvahách amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý už vo februári navrhol transformovať Pásmo Gazy na „Riviéru Blízkeho východu“.

Trumpova iniciatíva v tom čase vyvolala vo svete pobúrenie a kritiku. Podľa expertov by vysídlenie Palestínčanov z pásma Gazy bolo porušením medzinárodného práva. Tvrdia tiež, že masové presídľovanie do iných krajín blízkovýchodného regiónu by bolo destabilizujúcim faktorom a bezpečnostným rizikom. Mnohí vyjadrili pochybnosti o financovaní a realizácii tohto plánu.

Zdroj: Info.sk, TASR
