Ušakov: Putin sa plánuje v Číne stretnúť s Ficom

  • DNES - 18:18
  • Tchien-ťin
Ruský prezident Vladimir Putin sa na okraji summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin plánuje stretnúť so slovenským premiérom Robertom Ficom.

Uviedol to v nedeľu Putinov poradca Jurij Ušakov, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry TASS.

Takéto stretnutie je plánované,“ povedal Ušakov v odpovedi na otázku novinára Alexandra Junaševa.

Podrobnosti o témach stretnutia ani jeho termíne však neposkytol.

Slovenský premiér sa má v stredu v Pekingu zúčastniť na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. Výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii, uviedla agentúra AFP.

Putin a Fico sa naposledy stretli v máji tohto roka v Moskve na oslavách konca druhej svetovej vojny v Európe.

Zdroj: Info.sk, TASR
