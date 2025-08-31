Ušakov: Putin sa plánuje v Číne stretnúť s Ficom
- DNES - 18:18
- Tchien-ťin
Ruský prezident Vladimir Putin sa na okraji summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin plánuje stretnúť so slovenským premiérom Robertom Ficom.
Uviedol to v nedeľu Putinov poradca Jurij Ušakov, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry TASS.
„Takéto stretnutie je plánované,“ povedal Ušakov v odpovedi na otázku novinára Alexandra Junaševa.
Podrobnosti o témach stretnutia ani jeho termíne však neposkytol.
Slovenský premiér sa má v stredu v Pekingu zúčastniť na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. Výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii, uviedla agentúra AFP.
Putin a Fico sa naposledy stretli v máji tohto roka v Moskve na oslavách konca druhej svetovej vojny v Európe.
Záhadná nehoda: V havarovanom aute našli mŕtvu ženu
Svedkovia našli vo vozidle vodičku bez známok života.
Pápež vyzval na zloženie zbraní po útokoch na Ukrajine a streľbe v škole v USA
Pápež Lev XIV. v nedeľu opätovne vyzval na ukončene vojny na Ukrajine.
Nehoda pri nákupnom stredisku: Auto vrazilo do päťčlennej rodiny
Vodič namiesto cúvania posunul svoje vozidlo prudko dopredu.
Trumpova administratíva chce prepustiť väčšinu novinárov Hlasu Ameriky
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa rozhodla prepustiť takmer 500 zamestnancov vládou financovanej spravodajskej organizácie Hlas Ameriky, ktorú Biely dom predtým obvinil z „radikalizmu“.