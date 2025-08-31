Záhadná nehoda: V havarovanom aute našli mŕtvu ženu
- DNES - 18:07
- Ševětín
Svedkovia našli vo vozidle vodičku bez známok života.
K tragickej dopravnej nehode došlo pravdepodobne v noci zo soboty na nedeľu (31. 8.) na ceste medzi obcami Neplachov a Ševětín v okrese České Budějovice.
O život prišla mladá vodička vozidla značky Škoda, ktorej telo v havarovanom vozidle našli svedkovia až v nedeľu ráno. Polícia ČR o tom informovala na sociálnej sieti.
Havarované vozidlo si všimli okoloidúci až v nedeľných ranných hodinách. Na miesto boli okamžite privolané všetky záchranné zložky. Privolaný lekár však už mohol len konštatovať smrť. „Vodičku našli vo vozidle až ráno, žiaľ, už mŕtvu,“ uviedol policajný hovorca Jiří Matzner.
Podľa prvotných zistení polície vodička pravdepodobne v dôsledku vysokej rýchlosti narazila do zvodidiel. Následne bolo vozidlo vymrštené z cesty do poľa a zastavilo sa až v blízkosti piliera diaľnice D3.
„Zatiaľ len špekulujeme, že narazila, ale nie na diaľnici, ale na starej ceste, do zvodidiel, pravdepodobne vplyvom rýchlej jazdy, a že ju to vymrštilo. Letela vzduchom a dopadla v blízkosti diaľničného piliera,“ povedal Matzner.
Zasahujúci hasiči potvrdili, že vozidlo po nehode nehorelo. V čase ich príchodu sa motor a batéria nachádzali mimo auta.
Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. U zosnulej bola nariadená súdna pitva.
Tragický víkend na jihočeských silnicích pokračuje. Pravděpodobně v noci, havarovala mladá řidička vozidla Škoda na silnici z Neplachova na Ševětín u mostní konstrukce přes D3. Ve vozidle byla nalezena ráno, již mrtvá. #policiejhc pic.twitter.com/dYDLO9fz43— Policie ČR (@PolicieCZ) August 31, 2025
Ušakov: Putin sa plánuje v Číne stretnúť s Ficom
Ruský prezident Vladimir Putin sa na okraji summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin plánuje stretnúť so slovenským premiérom Robertom Ficom.
Pápež vyzval na zloženie zbraní po útokoch na Ukrajine a streľbe v škole v USA
Pápež Lev XIV. v nedeľu opätovne vyzval na ukončene vojny na Ukrajine.
Nehoda pri nákupnom stredisku: Auto vrazilo do päťčlennej rodiny
Vodič namiesto cúvania posunul svoje vozidlo prudko dopredu.
Trumpova administratíva chce prepustiť väčšinu novinárov Hlasu Ameriky
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa rozhodla prepustiť takmer 500 zamestnancov vládou financovanej spravodajskej organizácie Hlas Ameriky, ktorú Biely dom predtým obvinil z „radikalizmu“.