Pápež vyzval na zloženie zbraní po útokoch na Ukrajine a streľbe v škole v USA

Pápež Lev XIV. v nedeľu opätovne vyzval na ukončene vojny na Ukrajine. Odsúdil tiež nedávny útok na americkú katolícku školu, ktorý si vyžiadal životy dvoch detí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.

Dôrazne opakujem svoju naliehavú výzvu na okamžité prímerie a seriózny záväzok k dialógu,“ povedal Svätý Otec počas modlitby Angelus na Námestí svätého Petra.

Žiaľ, vojna na Ukrajine naďalej prináša smrť a skazu,“ poznamenala hlava katolíckej cirkvi. Lev tak reagoval na posledné ruské bombardovania viacerých ukrajinských miest vrátane Kyjeva, ktoré si vyžiadali početné obete. Podľa jeho slov je teraz čas odložiť zbrane a vydať sa cestou rokovaní o mieri.

Pápež pôvodom zo Spojených štátov sa vyjadril aj k nedávnej streľbe v katolíckej škole v americkom meste Minneapolis, pri ktorej zahynuli dve deti.

Modlíme sa za obete tragickej streľby, ku ktorej došlo počas omše v škole v americkom štáte Minnesota,“ povedal. „Prosme Boha, aby zastavil pandémiu veľkých i malých zbraní, ktorá infikuje náš svet,“ zdôraznil počas modlitby.

Páchateľ stredajšej streľby, ktorá si vyžiadala dvoch mŕtvych a 18 zranených, bol posadnutý myšlienkou zabíjania detí. Vyjadroval tiež nenávisť voči takmer každej predstaviteľnej skupine obyvateľov vrátane Mexičanov, kresťanov a židov.

Úrady identifikovali útočníka ako transrodovú ženu Robin Westmanovú, ktorá podľa amerických médií školu v minulosti navštevovala.

Zdroj: Info.sk, TASR
