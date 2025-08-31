Pápež vyzval na zloženie zbraní po útokoch na Ukrajine a streľbe v škole v USA
- DNES - 18:03
- Vatikán
Pápež Lev XIV. v nedeľu opätovne vyzval na ukončene vojny na Ukrajine. Odsúdil tiež nedávny útok na americkú katolícku školu, ktorý si vyžiadal životy dvoch detí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.
„Dôrazne opakujem svoju naliehavú výzvu na okamžité prímerie a seriózny záväzok k dialógu,“ povedal Svätý Otec počas modlitby Angelus na Námestí svätého Petra.
„Žiaľ, vojna na Ukrajine naďalej prináša smrť a skazu,“ poznamenala hlava katolíckej cirkvi. Lev tak reagoval na posledné ruské bombardovania viacerých ukrajinských miest vrátane Kyjeva, ktoré si vyžiadali početné obete. Podľa jeho slov je teraz čas odložiť zbrane a vydať sa cestou rokovaní o mieri.
Pápež pôvodom zo Spojených štátov sa vyjadril aj k nedávnej streľbe v katolíckej škole v americkom meste Minneapolis, pri ktorej zahynuli dve deti.
„Modlíme sa za obete tragickej streľby, ku ktorej došlo počas omše v škole v americkom štáte Minnesota,“ povedal. „Prosme Boha, aby zastavil pandémiu veľkých i malých zbraní, ktorá infikuje náš svet,“ zdôraznil počas modlitby.
Páchateľ stredajšej streľby, ktorá si vyžiadala dvoch mŕtvych a 18 zranených, bol posadnutý myšlienkou zabíjania detí. Vyjadroval tiež nenávisť voči takmer každej predstaviteľnej skupine obyvateľov vrátane Mexičanov, kresťanov a židov.
Úrady identifikovali útočníka ako transrodovú ženu Robin Westmanovú, ktorá podľa amerických médií školu v minulosti navštevovala.
