Muž zaútočil vidlami na rodičov aj hliadku
Polícia obvinila muža, ktorý útočil vidlami.
Polícia obvinila 39-ročného muža, ktorý v sobotu (30. 8.) popoludní v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa útočil vidlami na svojich rodičov a následne aj na privolanú hliadku. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru o prípade informovalo na sociálnej sieti.
Rodičia podľa polície v dôsledku útoku utrpeli závažné zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. „Po príchode policajnej hliadky na miesto incidentu zaútočil 39-ročný muž vidlami aj na členov hliadky. Agresívneho muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia,“ uviedla polícia.
Prípadom sa zaoberá prešovský krajský policajný vyšetrovateľ, ktorý po vykonaní procesných úkonov voči zadržanému mužovi vzniesol obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu a z trestného činu útoku na verejného činiteľa.
Pavol Gašpar tvrdí, že havarované auto je registrované na firmu, kde bol konateľ
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar tvrdí, že auto, na ktorom v sobotu v Nitre havaroval, je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľ a spoločník.
Takáč: Dane by sa v konsolidácii zvyšovať nemali
Zvyšovanie daní by nemalo byť v pripravovanom konsolidačnom vládnom balíku.
Syn zavolal na políciu, že zabil svoju matku
Polícia vyšetruje násilnú smrť ženy, podozrivým je jej syn.
Drucker upozorňuje rodičov: Toto vám bude hroziť pri rizikovom správaní dieťaťa
Rodič by mohol dostať pokutu za nekonanie pri rizikovom správaní dieťaťa.