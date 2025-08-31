Takáč: Dane by sa v konsolidácii zvyšovať nemali
Zvyšovanie daní by nemalo byť v pripravovanom konsolidačnom vládnom balíku.
Uviedol to v televízii TA3 v relácii V politike minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v diskusii s opozičnou poslankyňou Národnej rady (NR) SR Tamarou Stohlovou z Progresívneho Slovenska (PS).
„Nemám informáciu, že by sa dane mali zvyšovať. Aj keby som mal túto informáciu, tak to nepoviem v tejto diskusii, lebo si ctím korektné vzťahy s koaličnými partnermi. Sme sa dohodli, že pokiaľ nebude všetko odsúhlasené v rámci koalície, tak to nebudeme verejne prezentovať,“ spresnil agrominister.
„Jednoznačne zvyšovanie aj dane z pridanej hodnoty (DPH), aj rušenie sviatkov, to je niečo, čo je v rotácii medzi opatreniami, ktoré sa zvažujú. Tieto informácie sú z dobrých zdrojov,“ povedala Stohlová. Opozícia musí podľa nej ľuďom hovoriť o pripravovanej konsolidácii, aby si vláda aj v tomto roku nezľahčila cestu a „nekonsolidovala tým najjednoduchším spôsobom, že šetrí na ľuďoch a sebe dáva dvojnásobné platy“.
Podľa Stohlovej koalícia mala od svojho nástupu k moci šetriť, nezvyšovať výdavky, ale najmä naštartovať ekonomiku a nie ju dusiť. „My by sme šetrili a my by sme naštartovali ekonomiku. Toto sú také floskuly, také prázdne slová. Keď sme sa vás však minulý rok pri okrúhlom stole pýtali, aké by ste vy dali nejaké odporúčania, návrhy z hľadiska konsolidácie, tak ste boli ticho, ani jednu vetu ste nepovedali, lebo proste nemáte o tom ani šajnu,“ povedal Takáč.
Stohlová oznámila, že PS predstaví na budúci týždeň svoje konsolidačné predstavy. „Štvrtého septembra predstavíme náš program Tresk - komplet 20 veľmi konkrétnych opatrení, ako ozdraviť verejné financie a naštartovať ekonomiku. Takže my, keď povieme, že to bude 4. 9., tak to bude 4. 9.,“ podčiarkla poslankyňa za PS.
Takáč zdôraznil, že vláda o konsolidácii dostatočne komunikuje. „Ja si myslím, že komunikácia zo strany vlády a jednotlivých predstaviteľov ministerstiev s rôznymi stavovskými organizáciami je neporovnateľne na inej úrovni, ako sme tu boli zvyknutí 3,5 roka, kedy sa vôbec nekomunikovalo,“ doplnil minister pôdohospodárstva.
Takáč sa zastal v diskusii so Stohlovou šéfa tajnej služby Pavla Gašpara, ktorý bol v sobotu (30. 8.) účastníkom dopravnej nehody v Nitre, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Podľa Stohlovej slov mal Gašpar predmetné auto uviesť v majetkovom priznaní štátneho funkcionára. Podľa Takáčových slov Gašpar nemal takúto povinnosť, lebo auto je vo vlastníctve firmy, v ktorej pred nástupom do štátnej funkcie pôsobil.
