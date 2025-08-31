  • Články
Syn zavolal na políciu, že zabil svoju matku

  • DNES - 13:52
  • Matiašovce
Polícia vyšetruje násilnú smrť ženy, podozrivým je jej syn.

Polícia vyšetruje násilnú smrť ženy, podozrivým je jej syn.

Polícia v Kežmarskom okrese vyšetruje okolnosti násilného trestného činu, ku ktorému došlo dnes v obci Matiašovce. O život prišla staršia žena, hlavným podozrivým je jej syn, ktorý sa mal k činu sám priznať na tiesňovej linke.

Podľa informácií televízie Markíza mal muž v nedeľu zavolať na tiesňovú linku a oznámiť, že po predchádzajúcej hádke usmrtil svoju matku.

Policajná hliadka, ktorá bola vyslaná na miesto udalosti, našla v rodinnom dome telo ženy bez známok života s viacerými bodnými poraneniami v oblasti krku aj na tele. Muža, ktorý je podozrivý zo spáchania činu, polícia na mieste zadržala.

Prípadom sa v súčasnosti zaoberajú kriminalisti, ktorí vykonávajú všetky potrebné vyšetrovacie úkony. Bližšie informácie zatiaľ polícia s ohľadom na prebiehajúce vyšetrovanie neposkytla.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
