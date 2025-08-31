Syn zavolal na políciu, že zabil svoju matku
Polícia vyšetruje násilnú smrť ženy, podozrivým je jej syn.
Polícia v Kežmarskom okrese vyšetruje okolnosti násilného trestného činu, ku ktorému došlo dnes v obci Matiašovce. O život prišla staršia žena, hlavným podozrivým je jej syn, ktorý sa mal k činu sám priznať na tiesňovej linke.
Podľa informácií televízie Markíza mal muž v nedeľu zavolať na tiesňovú linku a oznámiť, že po predchádzajúcej hádke usmrtil svoju matku.
Policajná hliadka, ktorá bola vyslaná na miesto udalosti, našla v rodinnom dome telo ženy bez známok života s viacerými bodnými poraneniami v oblasti krku aj na tele. Muža, ktorý je podozrivý zo spáchania činu, polícia na mieste zadržala.
Prípadom sa v súčasnosti zaoberajú kriminalisti, ktorí vykonávajú všetky potrebné vyšetrovacie úkony. Bližšie informácie zatiaľ polícia s ohľadom na prebiehajúce vyšetrovanie neposkytla.
Drucker upozorňuje rodičov: Toto vám bude hroziť pri rizikovom správaní dieťaťa
Rodič by mohol dostať pokutu za nekonanie pri rizikovom správaní dieťaťa.
PS vyzýva šéfa SIS Pavla Gašpara na odstúpenie z funkcie pre viaceré dôvody
Opozičné Progresívne Slovensko vyzýva šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara, aby odstúpil z funkcie.
SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahne intenzívny dážď
Vo viacerých okresoch treba počítať s intenzívnym dažďom.
Príznaky úrazu hlavy nemusia byť ihneď viditeľné, na toto si treba dávať pozor
Príznaky úrazu hlavy detí nemusia byť ihneď viditeľné.