Nedeľa, 31.8.2025
Nehoda pri nákupnom stredisku: Auto vrazilo do päťčlennej rodiny

  • DNES - 12:34
  • Berlín
Vodič namiesto cúvania posunul svoje vozidlo prudko dopredu.

Dvaja dospelí a tri deti utrpeli zranenia po tom, čo na parkovisku pri nákupnom stredisku v meste Essen na západe Nemecka narazilo vozidlo do päťčlennej rodiny, uviedla v nedeľu tamojšia polícia a hasiči. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Všetkých zranených po incidente, ktorý sa odohral ešte v sobotu popoludní, okamžite hospitalizovali. Šesťdesiatročný vodič mal v úmysle vycúvať z parkovacieho miesta na parkovisku, miesto toho sa však prudko pohol dopredu, spresnila polícia prostredníctvom svojho hovorcu.

Auto sa v dôsledku toho prudko vyrútilo vpred práve vo chvíli, keď tadiaľ prechádzala päťčlenná rodina. Pod vozidlom skončili tri deti vo veku sedem, 13 a 14 rokov, píše DPA.

Dvom deťom sa podarilo vyslobodiť, tretie - 13-ročné dievča však zostalo zakliesnené tak pevne, že ho museli vyslobodzovať hasiči. Dieťa utrpelo vážne zranenia, dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
