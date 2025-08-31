Nehoda pri nákupnom stredisku: Auto vrazilo do päťčlennej rodiny
- DNES - 12:34
- Berlín
Vodič namiesto cúvania posunul svoje vozidlo prudko dopredu.
Dvaja dospelí a tri deti utrpeli zranenia po tom, čo na parkovisku pri nákupnom stredisku v meste Essen na západe Nemecka narazilo vozidlo do päťčlennej rodiny, uviedla v nedeľu tamojšia polícia a hasiči. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Všetkých zranených po incidente, ktorý sa odohral ešte v sobotu popoludní, okamžite hospitalizovali. Šesťdesiatročný vodič mal v úmysle vycúvať z parkovacieho miesta na parkovisku, miesto toho sa však prudko pohol dopredu, spresnila polícia prostredníctvom svojho hovorcu.
Auto sa v dôsledku toho prudko vyrútilo vpred práve vo chvíli, keď tadiaľ prechádzala päťčlenná rodina. Pod vozidlom skončili tri deti vo veku sedem, 13 a 14 rokov, píše DPA.
Dvom deťom sa podarilo vyslobodiť, tretie - 13-ročné dievča však zostalo zakliesnené tak pevne, že ho museli vyslobodzovať hasiči. Dieťa utrpelo vážne zranenia, dodala polícia.
