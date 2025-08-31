  • Články
Nedeľa, 31.8.2025
Huliak plánuje v rámci konsolidácie riešiť prenájom budovy jeho rezortu

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) plánuje v rámci konsolidácie verejných financií riešiť prenájom budovy jeho rezortu.

Prenájom označil za predražený, stojí ho 1,8 milióna eur ročne. Avizoval aj rušenie zbytočných miest. Za dôležité v tejto súvislosti považuje efektívne čerpanie eurofondov na všetkých ministerstvách. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.

My ideme určite vstúpiť do rokovania s nájomcami našej budovy. V prípade, že nedôjdeme k nejakému spoločnému riešeniu ohľadom nájmu našej predraženej budovy, tak budeme uvažovať, a už si robíme nejaké stanoviská a opatrenia k tomu, ako tento predražený nájom obísť,“ povedal. Kritizoval spôsob čerpania eurofondov na Slovensku. Nedostatky v štátnom rozpočte bude podľa neho potrebné nahradiť prostriedkami z EÚ. „Efektívne využitie európskych peňazí sa rovná úspore,“ podotkol.

Minister avizoval aj stretnutie s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Má podľa svojich slov závažnejšie problémy ohľadom nastavenia vecí, ktoré neboli povedané v rámci vzťahov. Ako následne priblížil, s premiérom sa potrebuje poradiť ohľadom zdedených problémov a súdnych sporov s tým, ako ich vyriešiť, aby štát utrpel čo najmenej.

Ďalším opatrením je podľa neho návrh, aby bol hazard pod úplnou kontrolou štátu. Tvrdí, že veľká časť hazardu sa posunula do online priestoru a vytvára sa aj priestor pre čiernu ekonomiku. Unikajú tak podľa neho stovky miliónov eur ročne. Odmietol tvrdenia opozičných strán, že by tento návrh hazard preferoval.

Huliak si stojí aj za návrhom zrušenia vyšších územných celkov. Považuje ich za zbytočný „medzikus“, ktorý poberá financie. Apeloval, že kraje je potrebné odstrániť. Strana vidieka by podľa neho podporila aj návrh SNS na zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri.

Vyjadril sa aj k splnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi. Ak by mal zotrvanie vo funkcii vo svojej kompetencii, určite by s ním podľa svojich slov spravil poriadok. Kritizoval, že namiesto riešenia manažovania pandémie či chýbajúceho manuálu na zvládanie ďalších pandémií vstúpil do konfliktu s vedeckými autoritami. Kotlár sa podľa neho stal „bohapustým šarlatánom“.

Zdroj: Info.sk, TASR
