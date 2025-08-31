Drucker upozorňuje rodičov: Toto vám bude hroziť pri rizikovom správaní dieťaťa
Rodič by mohol dostať pokutu za nekonanie pri rizikovom správaní dieťaťa.
Ide o jednu zo zmien v návrhoch zákonov, ktoré budú predložené do Národnej rady SR. Učitelia by tiež v zmysle navrhovaného zákona mali riešiť šikanovanie, inak budú niesť zodpovednosť za svoje správanie. Okrem ďalších opatrení v oblasti bezpečnosti škôl má vzniknúť aj „spis dieťaťa“. Vyplýva to z vyjadrení ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) v rozhovore pre TASR.
„Ak dieťa vykazuje v škole rizikové správanie, ktoré ohrozuje život, zdravie alebo poriadok školy, potrebuje okrem intervencie školského podporného tímu aj ďalšie odborné služby a činnosti. Tie mu vedia poskytnúť centrá poradenstva a prevencie. Ale keďže ide o maloleté dieťa, musí konať rodič,“ uviedol minister. Ako doplnil, v prípade, že rodič pomoc odmieta, zákon ustanovuje až možnosť uloženia pokuty rodičovi za nekonanie s prepojením na sociálno-právnu kuratelu detí.
Školy majú byť tiež chránené pred neprimeraným zásahom tretích osôb. „Často, musím pripustiť, že sú to aj rodičia, ktorí vstupujú do škôl a snažia sa vymôcť si istým spôsobom svoj pohľad na konkrétnu situáciu. Pokiaľ by to bolo neprimerané konanie, tak zákon ustanovuje možnosť sankcionovať rodiča,“ priblížil minister.
Rezort školstva zároveň kladie dôraz aj na ochranu detí z pohľadu učiteľov. „Aby dodržiavali etický poriadok, aby riešili šikanovanie, pretože ak nebudú, rovnako sa stávajú v zmysle zákona zodpovednými za svoje správanie,“ doplnil. Ministerstvo chce podľa slov Druckera rovnako chrániť aj učiteľov. Priestupkom bude poškodenie cti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti či verejné zosmiešnenie učiteľa - napríklad v online priestore. Postihované bude aj šírenie nepravdivých informácií a osobných údajov s cieľom spôsobiť ujmu.
Za kľúčové opatrenie, ktoré je takisto súčasťou predložených zmien, považuje minister výmenu informácií o žiakovi. Vzniknúť má spis dieťaťa, ktorý má zabezpečiť, aby sa v prípade jeho prestupu z jednej školy na druhú vedelo o typoch podporných opatrení dieťaťa. Taktiež poradenské zariadenia by mali mať povinnosť informovať školu o správaní, ktoré môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť.
Pripomenul, že v oblasti prevencie ministerstvo urobilo za posledné dva roky mnoho zmien. Podporuje programy, ako sú ranné kruhy, pripravilo metodickú podporu pre krízové situácie. Spustilo databázu preventívnych programov, obmedzilo používanie mobilných telefónov na základných školách a upravilo smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania.
Minister zároveň uviedol, že škola nie je len tá, ktorá učí, ale musí poskytovať prostredie, v ktorom sa deti cítia bezpečne. „Netreba to zužovať len na pohľad fyzickej bezpečnosti, ale bezpečné prostredie musí chrániť aj osobnosť, duševné zdravie dieťaťa vrátane šikanovania, ktoré sa stále objavuje aj v našich školách. Zároveň to prostredie musí ísť ešte ďalej, musí byť podporné, tvorivé, láskavé, aby sa tam deti cítili dobre, nebáli sa pýtať,“ dodal.
PS vyzýva šéfa SIS Pavla Gašpara na odstúpenie z funkcie pre viaceré dôvody
Opozičné Progresívne Slovensko vyzýva šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara, aby odstúpil z funkcie.
SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahne intenzívny dážď
Vo viacerých okresoch treba počítať s intenzívnym dažďom.
Príznaky úrazu hlavy nemusia byť ihneď viditeľné, na toto si treba dávať pozor
Príznaky úrazu hlavy detí nemusia byť ihneď viditeľné.
Na ulici v Trnave našli mŕtve telo
Cudzie zavinenie predbežne vylúčili.