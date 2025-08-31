  • Články
Nedeľa, 31.8.2025
Trumpova administratíva chce prepustiť väčšinu novinárov Hlasu Ameriky

  • DNES - 11:44
  • Washington
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa rozhodla prepustiť takmer 500 zamestnancov vládou financovanej spravodajskej organizácie Hlas Ameriky (Voice of America, VOA), ktorú Biely dom predtým obvinil z „radikalizmu“. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy stanice BBC.

Poverená šéfka Agentúry Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM) Kari Lakeová uviedla, že toto rozhodnutie „pomôže znížiť mieru fedrálnej byrokracie, zlepší služby agentúry a ušetrí Američanom viac z ich ťažko zarobených peňazí“.

Odbory zastupujúce zamestnancov označili vo vyhlásení pre noviny New York Times tento krok za nelegálny.

Hlas Ameriky zriadili ešte počas druhej svetovej vojny ako protiváhu nacistickej propagandy a následne sa stal významným svetovým vysielateľom, pripomína AFP.

Na Hlas Ameriky dohliada práve USAGM, ktorá oznámila, že sa zruší celkovo 532 pozícií. Väčšina týchto zamestnancov pochádza z VOA, ktorej by podľa súdneho podania zostalo 108 zamestnancov.

V júni Lakeová oznámila, že prepustí 639 zamestnancov, hoci výpovede boli neskôr zrušené kvôli chybám v dokumentoch. Niektorí zamestnanci tiež podali žaloby na zablokovanie výpovedí.

Oznámenie o rušení pracovných pozícií prišlo po tom, čo sudca federálneho rozhodol, že Trumpova administratíva nedodržala riadne postupy pri pokuse o odvolanie riaditeľa Hlasu Ameriky Michaela Abramowitza. Sudca tiež nariadil Lakeovej, aby sa zúčastnila výsluchu, počas ktorého ju budú vypočúvať právnici, uvádza BBC.

Žalobu podala skupina zamestnancov, ktorí sa snažili zablokovať pokusy o zrušenie VOA.

Väčšina novinárov Hlasu Amerike je od marca na administratívnej dovolenke, niektorí zamestnanci hovoriaci po perzsky však boli povolaní späť po vypuknutí vojny medzi Izraelom a Iránom, píše BBC.

Kritici tvrdia, že Trumpove pokusy o obmedzenie pôsobnosti Hlasu Ameriky predstavujú útok na slobodu tlače a ovplyvňujú schopnosť Ameriky uplatňovať mäkkú moc v zahraničí. Administratíva predtým obvinila vysielanie VOA z toho, že je „protitrumpovské“ a „radikálne“.

Hlas Ameriky vysiela televízny, rozhlasový a digitálny obsah v takmer 50 jazykoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
