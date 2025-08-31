Toto bežné ovocie a zelenina posilňuje srdce a znižuje riziko úmrtia o 24 %
Tieto potraviny výrazne znižujú riziko srdcových ochorení.
Podľa novej štúdie dánskych vedcov môže zvýšená konzumácia potravín bohatých na draslík, ako sú banány, avokádo či špenát, znížiť u pacientov riziko úmrtia, zlyhania srdca alebo nepravidelného srdcového rytmu takmer o štvrtinu. Odborníci odporúčajú zvýšiť príjem tohto minerálu ako protiváhu k moderným diétam s vysokým obsahom soli.
Výskumníci zistili, že zvýšenie hladiny draslíka v tele znižuje u pacientov so srdcovými ochoreniami pravdepodobnosť nepravidelného srdcového rytmu, zlyhania srdca alebo úmrtia o 24 %. Srdcové ochorenia pritom patria celosvetovo k najčastejším príčinám úmrtí.
Štúdiu viedli odborníci z Univerzitnej nemocnice v Kodani v Dánsku a zúčastnilo sa na nej 1 200 pacientov so srdcovými ochoreniami, ktorí mali implantované defibrilátory a nízku hladinu draslíka. Všetci pacienti dostali okrem odporúčaní na konzumáciu potravín bohatých na draslík aj doplnky stravy alebo lieky na zvýšenie jeho hladiny.
Ľudská strava sa zmenila k horšiemu
Autor štúdie profesor Henning Bundgaard vysvetľuje, že moderná strava je v nerovnováhe:
„Ľudské telo sa vyvinulo na strave bohatej na draslík a chudobnej na sodík, no v modernej strave vidíme viac sodíka a menej draslíka. Pomer medzi týmito dvoma prvkami sa dramaticky zmenil z pôvodných 10:1 na dnešných 1:2. Draslík je pre funkciu srdca kľúčový.“
Podľa Bundgaarda by zmena stravovacích návykov prospela nielen pacientom, ale aj širokej verejnosti. „Môžeme povedať, že vyšší príjem draslíka v strave môže byť prospešný nielen pre pacientov so srdcovými chorobami, ale pravdepodobne pre nás všetkých. Možno by sme mali všetci znížiť obsah sodíka a zvýšiť obsah draslíka v našom jedle,“ dodal na konferencii Európskej kardiologickej spoločnosti.
Banány sú klasickým zdrojom draslíka v strave, no nájdeme ho aj v avokáde, kapuste, cvikle či špenáte. Podľa profesora Bundgaarda je zvýšenie príjmu draslíka lacný a široko dostupný spôsob, ako zlepšiť zdravie srdca.
