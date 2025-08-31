  • Články
Biely dom pokračuje v plánoch na ministerstvo vojny, informoval WSJ

  • DNES - 11:07
  • Washington
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa pokračuje v príprave plánov na premenovanie ministerstva obrany na ministerstvo vojny, informoval v sobotu denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroj z Bieleho domu. Trump takúto možnosť naznačil v pondelok, píše TASR podľa agentúry Reuters.

Obnovenie niekdajšieho názvu najväčšieho ministerstva v USA by si pravdepodobne vyžiadalo súhlas Kongresu, no Biely dom skúma alternatívy, uviedol WSJ.

Republikánsky kongresman Greg Steube podal pozmeňovací návrh ku každoročnému zákonu o politike v rezorte obrany, ktorý by zmenil názov ministerstva, čo naznačuje, že Trumpova iniciatíva má určitú podporu medzi zákonodarcami jeho strany.

Biely dom bližšie podrobnosti neposkytol, no vyzdvihol Trumpove vyjadrenia z tohto týždňa, zdôrazňujúce útočný potenciál americkej armády.

Ako povedal prezident Trump, naša armáda by mala byť zameraná na útok, nielen obranu, preto v Pentagóne uprednostnil bojovníkov pred DEI a woke ideológiou,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová. Skratka DEI označuje programy zamerané na zvýšenie diverzity, rovnosti a inklúzie.

Trump prišiel s myšlienkou premenovania ministerstva obrany na ministerstvo vojny na tlačovej konferencii v Oválnej pracovni minulý pondelok. Podľa jeho slov mu takýto názov „znie lepšie“ a zmena je otázkou blízkej budúcnosti.

Predtým sa to volalo ministerstvo vojny a malo to silnejší zvuk,“ vyhlásil Trump. „Chceme obranu, ale chceme tiež ofenzívu... Ako ministerstvo vojny sme vo všetkom zvíťazili a myslím si, že sa k tomu musíme vrátiť.“

Ministerstvo vojny USA existovalo od roku 1789 a ministerstvo obrany sa z neho stalo postupne, počnúc zákonom o národnej bezpečnosti z roku 1947, ktorý spojil pozemné, námorné a vzdušné sily do jednej organizácie. Zmena zákona prijatá v roku 1949 oficiálne zaviedla súčasný názov.

Trump a minister obrany Pete Hegseth sa snažia dať ozbrojeným silám USA agresívnejší imidž a robia aj celý rad iných zmien, ako je odvolávanie armádnych predstaviteľov, ktorých názory sa nezhodujú s prezidentovými, napísal Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
