  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 31.8.2025Meniny má Nora
17°Bratislava

PS vyzýva šéfa SIS Pavla Gašpara na odstúpenie z funkcie pre viaceré dôvody

  • DNES - 10:26
  • Bratislava
PS vyzýva šéfa SIS Pavla Gašpara na odstúpenie z funkcie pre viaceré dôvody

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara, aby odstúpil z funkcie.

Dôvody sú podľa hnutia viaceré, vrátane podozrenia z porušenia zákonnej povinnosti v súvislosti so sobotňajšou (30. 8.) nehodou v Nitre, ktorej bol šéf tajnej služby účastníkom. Vo svojom stanovisku to uviedol predseda PS Michal Šimečka. TASR o tom informoval z mediálneho oddelenia hnutia Samuel Chrťan.

Gašpar podľa PS nemal na svoj post žiadnu kvalifikáciu a riaditeľom sa stal len ako „záplata“ za svojho otca, aby strážil záujmy „rodinného klanu“. „Včera sa navyše objavilo podozrenie, že si nesplnil svoju zákonnú povinnosť - športové auto, s ktorým havaroval a zranil maloletú osobu, nemal uvedené v majetkovom priznaní. Na riaditeľa SIS musia platiť tie najprísnejšie kritériá. Pán Gašpar ich nespĺňa ani náhodou,“ doplnil Šimečka.

Šéf tajnej služby bol v sobotu účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie, ktoré jej následne jednorazovo ošetrili v nemocnici. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Gašpar na sociálnej sieti ozrejmil, že celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahne intenzívny dážď

SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahne intenzívny dážď

DNES - 9:27Domáce

Vo viacerých okresoch treba počítať s intenzívnym dažďom.

Príznaky úrazu hlavy nemusia byť ihneď viditeľné, na toto si treba dávať pozor

Príznaky úrazu hlavy nemusia byť ihneď viditeľné, na toto si treba dávať pozor

DNES - 8:46Domáce

Príznaky úrazu hlavy detí nemusia byť ihneď viditeľné.

Na ulici v Trnave našli mŕtve telo

Na ulici v Trnave našli mŕtve telo

DNES - 6:09Domáce

Cudzie zavinenie predbežne vylúčili.

Nehoda traktora: Na mieste zasahovali leteckí záchranári

Nehoda traktora: Na mieste zasahovali leteckí záchranári

VČERA - 18:59Domáce

Pri nehode sa zranil vodič traktora.

Vosveteit.sk
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazuTakto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácieTvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Máme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažilMáme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažil
Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronovUmelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
Toto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj tyToto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj ty
Hackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranýmiHackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranými
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá taktoMapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen onToto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dátHackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP