Zelenskyj vyzval na tlak na Putina na summite ŠOS v Číne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v sobotu medzinárodných lídrov, aby vyvinuli tlak na Moskvu.

Urobil tak pred cestou ruského prezidenta Vladimira Putina do Číny na summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Zelenskyj oznámil, že telefonoval s indickým premiérom Naréndrom Módím, ktorý sa stretne s Putinom počas summitu v čínskom meste Tchien-ťin.

Ukrajinský líder podľa vlastných slov očakáva, že sa Módí bude zasadzovať za prímerie vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorá trvá už viac ako tri a pol roka. Zelenskyj znova uviedol, že prímerie je podmienkou začiatku mierových rokovaní.

Vo svojom večernom príhovore tiež zopakoval, že je napriek nepriaznivým signálom z Moskvy pripravený stretnúť sa s Putinom. Vyjednávač Kyjeva Rustem Umerov viedol rozhovory v Turecku, Spojených arabských emirátoch a Katare. Všetky tieto krajiny rovnako ako Švajčiarsko sú pripravené zorganizovať bilaterálne stretnutie, informoval ukrajinský prezident.

Oznámil okrem toho, že budúci týždeň sa v Európe budú konať ďalšie rozhovory s cieľom zaistiť „silnú reakciu“ voči Moskve v čase, keď EÚ pripravuje 19. balík sankcií proti Rusku.

Putin sa zúčastní na summite SOŠ pred tým, ako si v stredu pozrie vojenskú prehliadku v Pekingu, dopĺňa DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
