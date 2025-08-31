Zelenskyj vyzval na tlak na Putina na summite ŠOS v Číne
- DNES - 7:10
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v sobotu medzinárodných lídrov, aby vyvinuli tlak na Moskvu.
Urobil tak pred cestou ruského prezidenta Vladimira Putina do Číny na summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Zelenskyj oznámil, že telefonoval s indickým premiérom Naréndrom Módím, ktorý sa stretne s Putinom počas summitu v čínskom meste Tchien-ťin.
Ukrajinský líder podľa vlastných slov očakáva, že sa Módí bude zasadzovať za prímerie vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorá trvá už viac ako tri a pol roka. Zelenskyj znova uviedol, že prímerie je podmienkou začiatku mierových rokovaní.
Vo svojom večernom príhovore tiež zopakoval, že je napriek nepriaznivým signálom z Moskvy pripravený stretnúť sa s Putinom. Vyjednávač Kyjeva Rustem Umerov viedol rozhovory v Turecku, Spojených arabských emirátoch a Katare. Všetky tieto krajiny rovnako ako Švajčiarsko sú pripravené zorganizovať bilaterálne stretnutie, informoval ukrajinský prezident.
Oznámil okrem toho, že budúci týždeň sa v Európe budú konať ďalšie rozhovory s cieľom zaistiť „silnú reakciu“ voči Moskve v čase, keď EÚ pripravuje 19. balík sankcií proti Rusku.
Putin sa zúčastní na summite SOŠ pred tým, ako si v stredu pozrie vojenskú prehliadku v Pekingu, dopĺňa DPA.
