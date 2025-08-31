  • Články
Nedeľa, 31.8.2025Meniny má Nora
Blanár na zasadnutí ministrov EÚ: Slovensko odmieta akúkoľvek zmenu hraníc silou

  • DNES - 6:43
  • Kodaň
Aktuálny vývoj na Ukrajine a Blízkom východe, prístup k zmrazeným ruským aktívam i zefektívnenie pracovných metód v oblasti zahraničnej politiky EÚ boli témami neformálneho zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských štátov Únie v Kodani.

Na zasadnutí známom ako Gymnich sa zúčastnil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. TASR o tom v sobotu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Pri diskusii o Ukrajine ministri ocenili angažovanosť administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa v úsilí o dosiahnutie mieru, v ktorom je podľa nich dôležité pokračovať. „Okrem toho, že mier na Ukrajine musí byť v súlade s medzinárodným právom, najmä s kľúčovými princípmi Charty Organizácie Spojených národov a s Helsinským záverečným aktom, Slovensko odmieta akúkoľvek zmenu hraníc silou – je to zásadný princíp, ktorý musí medzinárodné spoločenstvo dodržiavať," uviedol minister Blanár.

Aká bude napokon dosiahnutá mierová dohoda, bude podľa neho záležať na prebiehajúcich rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom za podpory Spojených štátov.Dôležité je, že tu máme diplomatický proces, ktorý bol ako jediný schopný začať prezident Donald Trump. Vyústil do samitu na Aljaške a bude pokračovať ďalšími rokovaniami medzi prezidentom V. Zelenským a V. Putinom, čo potvrdil aj vo svojom vstupe prostredníctvom videospojenia ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha," vyhlásil Blanár. Apeloval, že v tomto procese je potrebné pokračovať aj s podporou EÚ, aby sa čím skôr ukončil tento vojnový konflikt a nezmyselné zabíjanie. Zároveň zdôraznil význam bezpečnostných záruk a potvrdil podporu európskej integrácie Ukrajiny na základe zásluhovosti bez akýchkoľvek výnimiek.

V diskusii o vývoji v Pásme Gazy šéf slovenskej diplomacie uviedol, že prioritou zostáva okamžité a úplné prímerie a riešenie humanitárnej krízy. Rozšírenie izraelských operácií v Gaze sotva prinesie skoré ukončenie bojov a prepustenie zostávajúcich rukojemníkov. Nepomôže ani riešeniu humanitárnej situácie v Pásme Gazy, ktorá je naďalej katastrofálna. Európska únia musí byť naďalej aktívna, a to tak v humanitárnej rovine, ako aj politickej. Musí sa zbaviť prístupu dvojitého metra. V opačnom prípade stratí akúkoľvek kredibilitu," uviedol Blanár.

Šéfovia diplomacií diskutovali tiež o zmrazených ruských aktívach v objeme 210 miliárd eur, ktoré by mali zostať zmrazené, kým Rusko neukončí vojnu na Ukrajine a nenahradí jej škody spôsobené touto vojnou. Slovensko zdôrazňuje, že akémukoľvek rozhodnutiu o ďalších krokoch vedúcich k imobilizácii týchto zmrazených aktív musí predchádzať dôsledné posúdenie rizík, tak právnych, ako ekonomických. Preto podporujeme oprávnené výhrady Belgicka, kde je väčšina aktív v objeme 195 miliárd sústredených,” dodal Blanár. Únia v súčasnosti využíva na podporu Ukrajiny výnosy generované z týchto aktív.

Slovenský minister absolvoval v Kodani aj rokovania s nemeckým rezortným partnerom Johannom Wadephulom.Dohodli sme sa na pokračovaní Akčného plánu medzi našimi rezortmi v rámci vzájomnej Dohody o prehĺbenom dialógu z roku 2017, aby sme definovali ďalšie oblasti pre vzájomnú spoluprácu,” informoval Blanár. Rokoval tiež s rumunskou ministerkou zahraničných vecí Oanou-Silviou Toiuovou o posilnení bilaterálnych vzťahov. Tlmočil jej zároveň pozvanie na Slovensko.

Neformálne zasadnutia ministrov zahraničných vecí EÚ pod názvom Gymnich sú dôležitou platformou pre neformálnu a otvorenú výmenu názorov na aktuálne zahraničnopolitické výzvy. Slovenská republika sa aktívne zapája do týchto diskusií s cieľom presadzovať svoje národné záujmy v rámci spoločnej európskej politiky, doplnil komunikačný odbor MZVEZ SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
