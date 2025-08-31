Na ulici v Trnave našli mŕtve telo
Cudzie zavinenie predbežne vylúčili.
Na Bučianskej ulici v Trnave našli v sobotu mŕtve mužské telo. Obhliadajúca lekárka predbežne vylúčila cudzie zavinenie, nariadená bola pitva. TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
„Políciu dnes privolali na Bučiansku ulicu, kde mala byť nájdená osoba bez známok života. Policajti po príchode na miesto oznámenie potvrdili,“ priblížila Antalová s tým, že polícia sa prípadom zaoberá a zisťuje totožnosť nebohého muža. „Bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť,“ dodala.
