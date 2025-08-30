Únos blízko stanice: Muž mal znásilniť maloleté dievča
Muž vtiahol dievča do auta.
V Košiciach došlo dnes popoludní k únosu maloletého dievčaťa. Neznámy páchateľ mal do auta vtiahnuť a neskôr znásilniť 16-ročné dievča. Informuje o tom televízia Markíza.
K udalosti malo dôjsť na Staničnom námestí v Košiciach v mestskej časti Staré Mesto okolo 14.00 hod. Neznámy páchateľ mal dievča vtiahnuť za ruku do auta a odviezť na neznáme miesto.
Na zadnom sedadle auta mal dievčaťu zviazať ruky, vyzliecť ju a znásilniť. Neskôr ju mal odviezť do obce neďaleko Košíc. Tam si dievča podľa informácií televízie zavolalo pomoc.
