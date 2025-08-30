  • Články
Someliérka radí: Toto by ste mali urobiť s nedopitým vínom

  DNES - 20:11
Someliérka radí: Toto by ste mali urobiť s nedopitým vínom

Geniálny trik someliérky vám pomôže pri skladovaní vína.

Mnohí z nás po otvorení fľaše vína jednoducho vrátia naspäť korkový uzáver a skladujú nedopitú fľašu v chladničke. Someliérka Warner Boin Dowlearn sa však na sociálnych sieťach podelila o jednoduchý trik, ako uchovať zvyšky vína čerstvé bez straty chuti.

Odborníčka vysvetľuje, že najväčším nepriateľom otvoreného vína je kyslík. Keď fľašu uzavriete pôvodným korkom, v poloprázdnej nádobe zostáva veľké množstvo vzduchu, ktorý spôsobuje oxidáciu a znehodnocuje chuť nápoja.

„Viem, že to znie bláznivo, ale ak vám niekedy zostane víno, nevracajte korok späť do fľaše,“ radí vo videu, ktoré si pozreli milióny ľudí. „Korok je pórovitý a umožňuje ďalšiemu kyslíku prenikať dovnútra, čo pre víno nie je dobré.“

Jej riešenie je pritom prekvapivo jednoduché a dostupné. Kľúčom k úspechu je minimalizovať kontakt vína so vzduchom.

Namiesto fľaše použite zaváraninový pohár

Trik spočíva v preliatí zvyšného vína do menšej, vzduchotesnej nádoby. Ideálny je podľa nej obyčajný zaváraninový pohár s pevným uzáverom alebo akákoľvek iná fľaša, ktorú je možné hermeticky uzavrieť.

„Týmto spôsobom výrazne znížite pomer kyslíka k vínu,“ vysvetľuje Dowlearn, podľa ktorej bude vďaka tomu víno chutiť sviežo aj niekoľko dní po otvorení.

@confidenceuncorked If you never have leftover wine, this life hack isn’t for you :) Don’t knock it till ya try it! #winehack #lifehack #winetip #winetasting #sommelier #somm #masonjar #storage #wine101 #cork #lifechanging #gamechanger ♬ Blue Blood - Heinz Kiessling

Hoci mnohí v komentároch vtipkovali, že „zvyšné víno“ je pre nich mýtus, množstvo ľudí jej metódu potvrdilo a ocenilo. Iní zase pridali vlastné tipy, napríklad použitie čistých pivových fliaš s uzáverom.

Zdroj: Info.sk, TM, TikTok/@confidenceuncorked
