Vážna nehoda na moste: Cestu museli uzavrieť

  DNES - 17:24
  Melčice-Lieskové
Vážna nehoda na moste: Cestu museli uzavrieť

Cesta na moste zostala pre nehodu neprejazdná.

Cesta I/61 na moste pri obci Melčice-Lieskové v okrese Trenčín zostala v sobotu popoludní pre dopravnú nehodu neprejazdná v oboch smeroch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.

Zdroj: Info.sk, TASR
