Vážna nehoda na moste: Cestu museli uzavrieť
Cesta na moste zostala pre nehodu neprejazdná.
Cesta I/61 na moste pri obci Melčice-Lieskové v okrese Trenčín zostala v sobotu popoludní pre dopravnú nehodu neprejazdná v oboch smeroch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.
