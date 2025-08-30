Streľba v rodinnom dome: O život prišla tehotná žena
Partnera mladej ženy previezli do nemocnice. Páchateľ je na úteku.
Dnes krátko pred 14.00 hod. došlo v Partizánskom k hroznému činu. V rodinnom dome na Bezručovej ulici neznámy páchateľ zaútočil strelnou zbraňou na mladú ženu a jej partnera.
Podľa informácií TV Markíza 20-ročná tehotná žena zraneniam na mieste podľahla. Útočník ju zasiahol štyrmi výstrelmi do oblasti chrbta.
V dome sa v čase útoku nachádzal aj jej partner, ktorý bol v inej miestnosti. Pri pokuse o útek cez okno ho páchateľ postrelil do zadnej časti tela a ramena. Zranený muž bol letecky transportovaný do nemocnice. Podľa svedkov malo padnúť celkovo až osem výstrelov.
„Aj napriek snahe záchranárov o resuscitáciu, 20-ročná žena nakoniec na mieste udalosti podľahla viacerým poraneniam orgánov hrudníka. Druhého zraneného muža si do starostlivosti prevzali leteckí záchranári,“ priblížil Richard Bolješik z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR.
Páchateľ je na úteku
Polícia po páchateľovi, ktorý z miesta činu údajne ušiel na bicykli, intenzívne pátra. Motív tohto brutálneho činu zatiaľ nie je známy.
Na mieste aktuálne zasahujú policajné zložky, ktoré zabezpečujú stopy a vypočúvajú možných svedkov. Obyvatelia by mali dbať na zvýšenú opatrnosť a rešpektovať pokyny policajtov.
