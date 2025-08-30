  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 30.8.2025Meniny má Ružena
22°Bratislava

Streľba v rodinnom dome: O život prišla tehotná žena

  • DNES - 16:40
  • Partizánske
Streľba v rodinnom dome: O život prišla tehotná žena

Partnera mladej ženy previezli do nemocnice. Páchateľ je na úteku.

Dnes krátko pred 14.00 hod. došlo v Partizánskom k hroznému činu. V rodinnom dome na Bezručovej ulici neznámy páchateľ zaútočil strelnou zbraňou na mladú ženu a jej partnera.

Podľa informácií TV Markíza 20-ročná tehotná žena zraneniam na mieste podľahla. Útočník ju zasiahol štyrmi výstrelmi do oblasti chrbta.

V dome sa v čase útoku nachádzal aj jej partner, ktorý bol v inej miestnosti. Pri pokuse o útek cez okno ho páchateľ postrelil do zadnej časti tela a ramena. Zranený muž bol letecky transportovaný do nemocnice. Podľa svedkov malo padnúť celkovo až osem výstrelov.

„Aj napriek snahe záchranárov o resuscitáciu, 20-ročná žena nakoniec na mieste udalosti podľahla viacerým poraneniam orgánov hrudníka. Druhého zraneného muža si do starostlivosti prevzali leteckí záchranári,“ priblížil Richard Bolješik z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR.

Páchateľ je na úteku

Polícia po páchateľovi, ktorý z miesta činu údajne ušiel na bicykli, intenzívne pátra. Motív tohto brutálneho činu zatiaľ nie je známy.

Na mieste aktuálne zasahujú policajné zložky, ktoré zabezpečujú stopy a vypočúvajú možných svedkov. Obyvatelia by mali dbať na zvýšenú opatrnosť a rešpektovať pokyny policajtov.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vážna nehoda kamióna a auta: Na miesto vyslali vrtuľník

Vážna nehoda kamióna a auta: Na miesto vyslali vrtuľník

DNES - 13:24Domáce

Po zrážke s kamiónom skončilo auto mimo cesty, zasahoval aj vrtuľník.

SHMÚ varuje pred dažďom v týchto lokalitách

SHMÚ varuje pred dažďom v týchto lokalitách

DNES - 12:09Domáce

Vo viacerých okresoch Slovenska sa v sobotu môže vyskytnúť dážď.

Drucker: Od nadchádzajúceho školského roka začne polovica ZŠ učiť po novom

Drucker: Od nadchádzajúceho školského roka začne polovica ZŠ učiť po novom

DNES - 11:52Domáce

S novým školským rokom začne približne polovica slovenských základných škôl učiť po novom, zapoja sa do kurikulárnej reformy.

Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu

Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu

DNES - 11:05Domáce

Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar havaroval.

Vosveteit.sk
Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronovUmelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
Toto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj tyToto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj ty
Hackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranýmiHackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranými
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá taktoMapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen onToto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dátHackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiamGoogle potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali rokyKoniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchuAmerickí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP