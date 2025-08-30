Lacné nákupy školských potrieb môžu byť rizikové, nie vždy sa vyplatia
- DNES - 15:19
- Bratislava
Začiatok školského roka je náročný nielen pre deti, ale aj pre rodičov.
Rodinný rozpočet dostáva zabrať a snaha ušetriť je preto úplne prirodzená. Lenže lacný nákup sa nemusí vždy vyplatiť, upozornila spotrebiteľská organizácia dTest. Ľudia by si mali dávať pozor na falošné internetové obchody, manipulatívne praktiky pri online nákupoch či na bezpečnosť samotných výrobkov.
Podvodné internetové obchody už dnes zďaleka nie sú také nápadné ako kedysi, uviedla organizácia. Veľakrát majú slovenskú doménu, pekný dizajn aj preložené obchodné podmienky. „Je dôležité si všímať, kto tovar skutočne predáva. Overiť si všetky potrebné kontaktné údaje predajcu. Nahliadnuť do obchodných podmienok a v neposlednom rade, skúsiť predajcu vyhľadať pomocou vyhľadávača. Ak niečo nesedí, nakúpiť radšej inde,“ radí riaditeľka organizácie Eduarda Hekšová.
Odborníci ďalej upozornili, že aj vtedy, keď je internetový obchod legitímny, nemusí byť férový. Spotrebitelia sa môžu stretnúť s manipulatívnymi praktikami, ktoré ich nútia nakupovať rýchlejšie alebo viac, ako pôvodne plánovali. Typické je odpočítavanie časomiery, automatické vkladanie tovaru do košíka, komplikované odhlásenie či frázy ako „posledné dva kusy skladom“.
Ďalšou dôležitosťou oblasťou je bezpečnosť výrobkov. Organizácia zdôraznila, že na ázijských trhoviskách sa pravidelne objavujú pomôcky, ktoré nespĺňajú európske normy. Pri školských potrebách je to podľa odborníkov obzvlášť nebezpečné, keďže deti zaobchádzajú s vecami inak než dospelí, napríklad obhrýzajú ceruzky. Pri batohoch a aktovkách by rodičia mali dbať aj na správnu ergonómiu, aby neohrozili zdravý vývoj pohybového aparátu dieťaťa.
September neznamená iba školské nákupy, ale aj prihlasovanie na krúžky a kurzy. Deti sa však často rýchlo nadchnú pre novú aktivitu a rovnako rýchlo ich nadšenie opadne. „Vrátenie peňazí za už nechcené kurzy závisí od podmienok poskytovateľa. Zákon odstúpenie neumožňuje, pokiaľ sa kurz už začal. Peniaze sa obvykle nevracajú ani za služby, ktoré boli poskytnuté. Iná situácia nastáva, ak je kurz zle vedený alebo zrušený - vtedy má klient právo požadovať nápravu či vrátenie peňazí,“ uzavrela Hekšová.
