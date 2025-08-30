  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 30.8.2025Meniny má Ružena
23°Bratislava

Lacné nákupy školských potrieb môžu byť rizikové, nie vždy sa vyplatia

  • DNES - 15:19
  • Bratislava
Lacné nákupy školských potrieb môžu byť rizikové, nie vždy sa vyplatia

Začiatok školského roka je náročný nielen pre deti, ale aj pre rodičov.

Rodinný rozpočet dostáva zabrať a snaha ušetriť je preto úplne prirodzená. Lenže lacný nákup sa nemusí vždy vyplatiť, upozornila spotrebiteľská organizácia dTest. Ľudia by si mali dávať pozor na falošné internetové obchody, manipulatívne praktiky pri online nákupoch či na bezpečnosť samotných výrobkov.

Podvodné internetové obchody už dnes zďaleka nie sú také nápadné ako kedysi, uviedla organizácia. Veľakrát majú slovenskú doménu, pekný dizajn aj preložené obchodné podmienky. „Je dôležité si všímať, kto tovar skutočne predáva. Overiť si všetky potrebné kontaktné údaje predajcu. Nahliadnuť do obchodných podmienok a v neposlednom rade, skúsiť predajcu vyhľadať pomocou vyhľadávača. Ak niečo nesedí, nakúpiť radšej inde,“ radí riaditeľka organizácie Eduarda Hekšová.

Odborníci ďalej upozornili, že aj vtedy, keď je internetový obchod legitímny, nemusí byť férový. Spotrebitelia sa môžu stretnúť s manipulatívnymi praktikami, ktoré ich nútia nakupovať rýchlejšie alebo viac, ako pôvodne plánovali. Typické je odpočítavanie časomiery, automatické vkladanie tovaru do košíka, komplikované odhlásenie či frázy ako „posledné dva kusy skladom“.

Ďalšou dôležitosťou oblasťou je bezpečnosť výrobkov. Organizácia zdôraznila, že na ázijských trhoviskách sa pravidelne objavujú pomôcky, ktoré nespĺňajú európske normy. Pri školských potrebách je to podľa odborníkov obzvlášť nebezpečné, keďže deti zaobchádzajú s vecami inak než dospelí, napríklad obhrýzajú ceruzky. Pri batohoch a aktovkách by rodičia mali dbať aj na správnu ergonómiu, aby neohrozili zdravý vývoj pohybového aparátu dieťaťa.

September neznamená iba školské nákupy, ale aj prihlasovanie na krúžky a kurzy. Deti sa však často rýchlo nadchnú pre novú aktivitu a rovnako rýchlo ich nadšenie opadne. „Vrátenie peňazí za už nechcené kurzy závisí od podmienok poskytovateľa. Zákon odstúpenie neumožňuje, pokiaľ sa kurz už začal. Peniaze sa obvykle nevracajú ani za služby, ktoré boli poskytnuté. Iná situácia nastáva, ak je kurz zle vedený alebo zrušený - vtedy má klient právo požadovať nápravu či vrátenie peňazí,“ uzavrela Hekšová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slováci na byt robia najdlhšie v Európe a podľa analytikov bude ešte horšie

Slováci na byt robia najdlhšie v Európe a podľa analytikov bude ešte horšie

DNES - 10:14Ekonomické

Bývanie na Slovensku už dávno nie je samozrejmosťou, ale luxusom. A situácia sa ďalej zhoršuje.

Stohlová: Kvóta na lov vlka nezmierni škody na hospodárskych zvieratách

Stohlová: Kvóta na lov vlka nezmierni škody na hospodárskych zvieratách

19:59 28.08.2025Ekonomické

Myslí si to opozičná poslankyňa Tamara Stohlová.

IFP: Ceny sladených nápojov rástli viac ako o daň z cukru

IFP: Ceny sladených nápojov rástli viac ako o daň z cukru

14:32 28.08.2025Ekonomické

Pokiaľ by obchodníci premietli do cien sladených nápojov iba zvýšenú daň z cukru, rast cien by bol približne iba polovičný oproti aktuálnemu stavu.

Kamenický: Konsolidačné opatrenia budú zverejnené pravdepodobne 5. septembra

Kamenický: Konsolidačné opatrenia budú zverejnené pravdepodobne 5. septembra

13:04 28.08.2025Ekonomické

Konsolidačné opatrenia budú verejnosti predstavené budúci týždeň, asi v piatok.

Vosveteit.sk
Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronovUmelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
Toto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj tyToto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj ty
Hackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranýmiHackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranými
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá taktoMapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen onToto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dátHackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiamGoogle potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali rokyKoniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchuAmerickí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP