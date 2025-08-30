  • Články
Auto narazilo do skupiny ľudí pred vinárňou, zahynul jeden človek

  • DNES - 14:44
  • Rouen
Auto narazilo do skupiny ľudí pred vinárňou, zahynul jeden človek

Jeden človek prišiel o život a päť ďalších osôb utrpelo v sobotu zranenia po úmyselnom náraze vozidla do skupiny ľudí nachádzajúcej sa pred podnikom v meste Evreux na severe Francúzska, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

K incidentu došlo v sobotňajších skorých ranných hodinách a jeho príčinou bol pravdepodobne spor.

Po hádke vo vinárni „údajne jedna osoba odišla pre vozidlo“ a „úmyselne vysokou rýchlosťou nacúvala do davu pred podnikom“, uviedol prokurátor Remi Coutin. Ako dodal, najmenej dvaja zo zranených sú v kritickom stave.

Podľa prokurátora došlo približne o štvrtej hodine nadránom k hádke medzi mladou ženou a niekoľkými mužmi. Pracovníci bezpečnostnej služby následne všetkých zúčastnených vyviedli z vinárne von, kde vzápätí došlo k incidentu.

Vo vozidle, ktoré do skupiny ľudí nacúvalo, sa nachádzali dovedna tri osoby. Do väzby vzali dvoch mužov a jednu ženu, spresnil prokurátor, ktorý zároveň vylúčil teroristický motív.

Zdroj: Info.sk, TASR
