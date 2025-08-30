Auto narazilo do skupiny ľudí pred vinárňou, zahynul jeden človek
- DNES - 14:44
- Rouen
Jeden človek prišiel o život a päť ďalších osôb utrpelo v sobotu zranenia po úmyselnom náraze vozidla do skupiny ľudí nachádzajúcej sa pred podnikom v meste Evreux na severe Francúzska, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
K incidentu došlo v sobotňajších skorých ranných hodinách a jeho príčinou bol pravdepodobne spor.
Po hádke vo vinárni „údajne jedna osoba odišla pre vozidlo“ a „úmyselne vysokou rýchlosťou nacúvala do davu pred podnikom“, uviedol prokurátor Remi Coutin. Ako dodal, najmenej dvaja zo zranených sú v kritickom stave.
Podľa prokurátora došlo približne o štvrtej hodine nadránom k hádke medzi mladou ženou a niekoľkými mužmi. Pracovníci bezpečnostnej služby následne všetkých zúčastnených vyviedli z vinárne von, kde vzápätí došlo k incidentu.
Vo vozidle, ktoré do skupiny ľudí nacúvalo, sa nachádzali dovedna tri osoby. Do väzby vzali dvoch mužov a jednu ženu, spresnil prokurátor, ktorý zároveň vylúčil teroristický motív.
Biely dom označil kritiku na adresu Witkoffa za „operáciu zahraničného vplyvu“
Biely dom označil v piatok kritiku spravodajského portálu Politico na adresu rokovaní o Ukrajine, ktoré vedie vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff, za „operáciu zahraničného vplyvu“.
Trump stále pracuje na stretnutí Putin-Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump naďalej pracuje na mierovom summite medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol v piatok predstaviteľ Bieleho domu.
Väčšina Trumpových ciel je podľa rozhodnutia odvolacieho súdu nezákonná
Americký federálny odvolací súd v piatok rozhodol, že väčšina ciel, ktoré uvalil prezident Donald Trump na obchodných partnerov USA, je nezákonná.
Žena tancovala na diaľnici, premávku museli zastaviť
Po opakovanom blokovaní premávky 50-ročnú ženu odviedli z krajiny.