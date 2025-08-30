Vážna nehoda kamióna a auta: Na miesto vyslali vrtuľník
Po zrážke s kamiónom skončilo auto mimo cesty, zasahoval aj vrtuľník.
K vážnej dopravnej nehode došlo dnes, krátko pred 11:30, na ceste medzi obcami Mad a Padáň v okrese Dunajská Streda. Zrazilo sa tu nákladné vozidlo prevážajúce drevo s osobným autom. Na miesto bol privolaný aj záchranársky vrtuľník.
Informoval o tom portál parameter.sk. Cesta je v danom úseku v dôsledku nehody úplne uzavretá, informoval veliteľ okresných zásahových jednotiek Tibor Hodosi.
SÚLYOS BALESET: Kamionnal ütközött egy autó Nagymad és Padány között, mentőhelikoptert is riasztottak! RÉSZLETEK:...Uverejnil používateľ parameter.sk Sobota 30. augusta 2025
Presné okolnosti zrážky zatiaľ nie sú známe, polícia ich na mieste vyšetruje. Podľa dostupných informácií však osobné vozidlo po náraze vyletelo z cesty a je úplne zdemolované. Mimo vozovky skončil aj kamión.
Hodosi doplnil, že vodič osobného auta zostal vo vozidle zakliesnený. „Z vraku ho vyslobodzovali hasiči, poskytli mu prvú pomoc a následne ho odovzdali záchranárom,“ uviedol. Bližšie informácie o zdravotnom stave zranenej osoby zatiaľ nie sú známe.
Vodiči odporúčajú vyhnúť sa úseku cez Dolný Bar a Dolný Štál, informuje Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
#NEHODA Na ceste III/1394 medzi obcami Padáň a Mad sa zrazilo osobné auto s nákladným, úseku sa odporúčate vyhnúť cez Dolný Bar a Dolný Štál.— Zelená vlna STVR (@zelenavlna) August 30, 2025
SHMÚ varuje pred dažďom v týchto lokalitách
Vo viacerých okresoch Slovenska sa v sobotu môže vyskytnúť dážď.
Drucker: Od nadchádzajúceho školského roka začne polovica ZŠ učiť po novom
S novým školským rokom začne približne polovica slovenských základných škôl učiť po novom, zapoja sa do kurikulárnej reformy.
Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar havaroval.
Predpísané lieky je dôležité dobrať, aj keď sa zdravotný stav zlepší
Lekárom predpísané lieky je dôležité dôsledne užívať, aj keď pacient pociťuje zlepšenie zdravotného stavu.