Vážna nehoda kamióna a auta: Na miesto vyslali vrtuľník

  • DNES - 13:24
  • Dunajská Streda
Vážna nehoda kamióna a auta: Na miesto vyslali vrtuľník

Po zrážke s kamiónom skončilo auto mimo cesty, zasahoval aj vrtuľník.

K vážnej dopravnej nehode došlo dnes, krátko pred 11:30, na ceste medzi obcami Mad a Padáň v okrese Dunajská Streda. Zrazilo sa tu nákladné vozidlo prevážajúce drevo s osobným autom. Na miesto bol privolaný aj záchranársky vrtuľník.

Informoval o tom portál parameter.sk. Cesta je v danom úseku v dôsledku nehody úplne uzavretá, informoval veliteľ okresných zásahových jednotiek Tibor Hodosi.

SÚLYOS BALESET: Kamionnal ütközött egy autó Nagymad és Padány között, mentőhelikoptert is riasztottak! RÉSZLETEK:...

Uverejnil používateľ parameter.sk Sobota 30. augusta 2025

Presné okolnosti zrážky zatiaľ nie sú známe, polícia ich na mieste vyšetruje. Podľa dostupných informácií však osobné vozidlo po náraze vyletelo z cesty a je úplne zdemolované. Mimo vozovky skončil aj kamión.

Hodosi doplnil, že vodič osobného auta zostal vo vozidle zakliesnený. „Z vraku ho vyslobodzovali hasiči, poskytli mu prvú pomoc a následne ho odovzdali záchranárom,“ uviedol. Bližšie informácie o zdravotnom stave zranenej osoby zatiaľ nie sú známe.

Vodiči odporúčajú vyhnúť sa úseku cez Dolný Bar a Dolný Štál, informuje Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, parameter.sk
