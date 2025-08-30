  • Články
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
SHMÚ varuje pred dažďom v týchto lokalitách

  • DNES - 12:09
  • Bratislava
Vo viacerých okresoch Slovenska sa v sobotu môže vyskytnúť dážď.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa s platnosťou od 15.00 hod. Informoval o tom na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy pred dažďom platí pre celý Banskobystrický kraj. Tiež pre väčšinu okresov Žilinského kraja. Výstrahu vydali meteorológovia aj v niektorých okresoch Prešovského, Nitrianskeho, Košického a Trenčianskeho kraja. Predbežne platí do obeda v nedeľu (31. 8.).

Zdroj: Info.sk, TASR
