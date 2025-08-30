SHMÚ varuje pred dažďom v týchto lokalitách
Vo viacerých okresoch Slovenska sa v sobotu môže vyskytnúť dážď.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa s platnosťou od 15.00 hod. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred dažďom platí pre celý Banskobystrický kraj. Tiež pre väčšinu okresov Žilinského kraja. Výstrahu vydali meteorológovia aj v niektorých okresoch Prešovského, Nitrianskeho, Košického a Trenčianskeho kraja. Predbežne platí do obeda v nedeľu (31. 8.).
Drucker: Od nadchádzajúceho školského roka začne polovica ZŠ učiť po novom
S novým školským rokom začne približne polovica slovenských základných škôl učiť po novom, zapoja sa do kurikulárnej reformy.
Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar havaroval.
Predpísané lieky je dôležité dobrať, aj keď sa zdravotný stav zlepší
Lekárom predpísané lieky je dôležité dôsledne užívať, aj keď pacient pociťuje zlepšenie zdravotného stavu.
Na Slovenskom dni kroja sa predstaví vyše 1200 folkloristov
Na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa v sobotu koná v poradí už ôsmy ročník podujatia Slovenský deň kroja.