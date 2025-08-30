Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar havaroval.
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar mal v sobotu (30.8.) dopravnú nehodu. Ako informovala televízia JOJ, k nehode došlo v nitrianskej lokalite Pod Zoborom.
Podľa informácií televízie Markíza sa mal Pavol Gašpar okolo ôsmej hodiny ráno zraziť s iným autom. Po nehode ostalo jeho vozidlo značky Dodge mimo cesty, pričom zdemolovalo dopravné značenie.
Foto: facebook
Televízii JOJ Gašpar uviedol, že je rád, že sa nikomu nič nestalo. Okolnosti nehody a dôvody, ktoré k nej viedli, nateraz nie sú známe.
