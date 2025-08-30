  • Články
Sobota, 30.8.2025
Predpísané lieky je dôležité dobrať, aj keď sa zdravotný stav zlepší

  • DNES - 10:56
  • Bratislava
Lekárom predpísané lieky je dôležité dôsledne užívať, aj keď pacient pociťuje zlepšenie zdravotného stavu.

Nedokončenie liečby môže oslabiť účinok liekov, ale aj spôsobiť komplikácie, ktoré si vyžadujú ďalšiu liečbu alebo dokonca hospitalizáciu. Upozornila na to farmaceutka Lívia Peštová.

Ako uviedla, za nedodržanie liečby môže viacero faktorov. Môže ísť o neporozumenie vážnosti zdravotného stavu, zabúdanie, nedostatok motivácie zo strany pacienta, nedostatok informácií o lieku či prerušenie liečby pri zlepšení príznakov.

Odborníčka zdôraznila, že napríklad v prípade antibiotík je liečba účinná, len ak bude dodržaná správna dávka, v správny čas a počas lekárom určenej doby. „Platí, že antibiotiká sa užívajú v pravidelných časových rozostupoch každých šesť, osem, 12 alebo 24 hodín. Dôležité je vybrať celé balenie, aby sa zabezpečilo úplné zničenie baktérií v našom tele, a tak sme zabránili vzniku rezistencie baktérie na antibiotikum. To znamená, že pri neúplnej liečbe antibiotikum na baktériu už nebude účinkovať,“ radí Peštová.

K antibiotickej liečbe je podľa jej slov vhodné doplniť probiotiká, ktoré zabránia vzniku nežiaducich účinkov a doplnia prospešné baktérie do čreva. „Ak antibiotiká nezaberajú, lekár má možnosť testom otestovať citlivosť baktérie na antibiotikum a v závislosti od toho naplánovať ďalšiu liečbu,“ dodala.

Zároveň upozornila, že ľudia často zapíjajú lieky nevhodnými nápojmi, ako sú džúsy, čaje, káva alebo minerálne vody. „Lieky je najvhodnejšie zapíjať len čistou vodou z vodovodu. Rozdiel je v užívaní nalačno, pred jedlom, po jedle alebo ráno či večer. Rôzne kombinácie liekov alebo výživových doplnkov môžu rôzne interagovať. Nesprávny spôsob užívania ovplyvňuje vstrebávanie, účinok a metabolizmus liečiv,“ vysvetlila farmaceutka.

Apeluje tiež na to, aby si pacienti sami nezvyšovali dávky liekov. „Pri pravidelnom dávkovaní lieku sa v organizme dosiahne jeho terapeutická koncentrácia, ktorá zabezpečí účinnosť. Akonáhle vynecháte dávku lieku, koncentrácia sa zníži na neúčinnú/menej účinnú hladinu. V každom príbalovom letáku je uvedené, či užiť liek hneď, ako si spomeniete, alebo počkať do zvyčajného dávkovacieho času. Ak si niekto myslí, že zvyčajne odporučená dávka nestačí a navýši si ju bez dohľadu lekára, môže dávka dosiahnuť v organizme toxické hladiny či poškodiť orgány,“ upozornila odborníčka.

Zdroj: Info.sk, TASR
