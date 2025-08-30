  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 30.8.2025Meniny má Ružena
22°Bratislava

Slováci na byt robia najdlhšie v Európe a podľa analytikov bude ešte horšie

  • DNES - 10:14
  • Bratislava
Slováci na byt robia najdlhšie v Európe a podľa analytikov bude ešte horšie

Bývanie na Slovensku už dávno nie je samozrejmosťou, ale luxusom. A situácia sa ďalej zhoršuje.

Podľa najnovšieho Deloitte Property Indexu si Slováci musia na kúpu štandardného bytu s rozlohou 70 štvorcových metrov (m2) odložiť v priemere 12,7 ročného platu, čo je po Česku druhý najhorší výsledok v Európe. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.

Pripomenul, že podľa aktuálnych dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR ceny nehnuteľností v 2. štvrťroku 2025 na Slovensku vzrástli medziročne o neuveriteľných 11,3 %. Už druhý kvartál za sebou tak tempo medziročného rastu cien nehnuteľností prekonáva úroveň 10 %.

Pozreli sme sa aj na to, koľko ročných platov je potrebné na kúpu nehnuteľností v jednotlivých slovenských a európskych mestách. Najšokujúcejší výsledok vykazujú Košice, kde si Slováci za kúpu bytu priplatia až 14,2 ročného platu. Dokonca podľa najnovších údajov zo Štatistického úradu SR za druhý kvartál tohto roka vzrástli v Košiciach ceny nehnuteľností o neuveriteľných 5,1 % oproti prvému kvartálu. Košice predbehli už len mestá, ako Praha, Atény a Amsterdam,“ priblížil.

Ako druhé najdrahšie mesto v pomere ceny 70 m2 bytu k ročnému platu na Slovensku podľa Bajzíka vychádza Banská Bystrica, kde Slováci potrebujú až 12,7 ročného platu. Tento trend opäť potvrdzujú najčerstvejšie dáta ŠÚ SR, kde celkové priemerné tempo rastu bolo nad úrovňou 4 % aj v Banskobystrickom kraji.

Paradoxne, hlavné mesto Bratislava skončilo v tomto rebríčku slovenských miest až na treťom mieste, kde je potrebných 12,3 ročného platu, čo potvrdzuje pomalší medzikvartálny rast o 2,3 %,“ upozornil analytik.

Na opačnom konci rebríčka je podľa analytika XTB dánska Odense, kde stačí na kúpu rovnakého bytu len 4,9 ročného platu. „Dôvodom je vysoký priemerný príjem Dánov, ktorý dosahuje úrovne až okolo 60.000 eur ročne,“ poznamenal.

Zdôraznil, že ceny nehnuteľností na Slovensku lámu rekordy. V druhom kvartáli 2025 sa priemerná cena bytov vyšplhala na 3113 eur/m2, čo je medziročný rast o 13,2 %. Domy zdraželi na 2098 eur/m2, čo je medziročný rast o 8,6 %.

Problémom podľa neho je, že mzdy tomuto tempu nestíhajú. Ponuka nových bytov síce oproti prvému štvrťroku vzrástla o 6,2 %, no v európskom kontexte Slovensko výrazne zaostáva. „Kým v Írsku pripadá na tisíc obyvateľov takmer 13 nových projektov, u nás je to len približne 14 bytov na tisíc obyvateľov v rozostavbe,“ doplnil.

Dôsledkom je rastúci tlak na nájomné bývanie. Ceny prenájmov v slovenských mestách dosahujú 14 až 16 eur/m2, čo radí Bratislavu a ďalšie veľké mestá medzi najdrahšie lokality v strednej a východnej Európe,“ dodal analytik XTB.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Stohlová: Kvóta na lov vlka nezmierni škody na hospodárskych zvieratách

Stohlová: Kvóta na lov vlka nezmierni škody na hospodárskych zvieratách

19:59 28.08.2025Ekonomické

Myslí si to opozičná poslankyňa Tamara Stohlová.

IFP: Ceny sladených nápojov rástli viac ako o daň z cukru

IFP: Ceny sladených nápojov rástli viac ako o daň z cukru

14:32 28.08.2025Ekonomické

Pokiaľ by obchodníci premietli do cien sladených nápojov iba zvýšenú daň z cukru, rast cien by bol približne iba polovičný oproti aktuálnemu stavu.

Kamenický: Konsolidačné opatrenia budú zverejnené pravdepodobne 5. septembra

Kamenický: Konsolidačné opatrenia budú zverejnené pravdepodobne 5. septembra

13:04 28.08.2025Ekonomické

Konsolidačné opatrenia budú verejnosti predstavené budúci týždeň, asi v piatok.

KDH: Huliakova novela o hazarde sa vysmieva rodinným hodnotám

KDH: Huliakova novela o hazarde sa vysmieva rodinným hodnotám

12:37 28.08.2025Ekonomické

Opozičné KDH je proti návrhu novely o hazarde, ktorú predstavil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

Vosveteit.sk
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá taktoMapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen onToto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dátHackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiamGoogle potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali rokyKoniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchuAmerickí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Populárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách políciePopulárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách polície
Nový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údajeNový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údaje
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpaduTieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP