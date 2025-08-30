  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 30.8.2025Meniny má Ružena
19°Bratislava

Na Slovenskom dni kroja sa predstaví vyše 1200 folkloristov

  • DNES - 9:22
  • Banská Bystrica
Na Slovenskom dni kroja sa predstaví vyše 1200 folkloristov

Na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa v sobotu koná v poradí už ôsmy ročník podujatia Slovenský deň kroja.

Návštevníkom sa počas celého dňa predstaví viac ako 1200 účinkujúcich z vyše 50 folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. Súčasťou podujatia bude aj tradičný sprievod námestím, novinkou bude druhé pódium pri Barbakáne. TASR o tom informovali organizátori.

Slovenský deň kroja sa v Banskej Bystrici začína o 10.00 h, divákom sa na hlavnom pódiu postupne predstavia desiatky folklórnych súborov z celého Slovenska. Súčasťou podujatia budú aj stánky remeselníkov či tvorivé dielne. Novinkou aktuálneho ročníka je i druhé pódium na Námestí Štefana Moysesa, kde sa program začne o 13.00 h.

Diváci až do 18.00 h uvidia nielen folklórne súbory a skupiny, ale čaká ich aj škola tanca a spevu, dokumenty Ako zvoní život, ktoré mapujú tradície a zvyky na Slovensku a prehliadka krojov,“ priblížili organizátori.

Podujatie na hlavné banskobystrické námestie prinesie aj tradičný sprievod v krojoch, ktorý sa začne o 18.45 h. Od 20.30 h Slovenský deň kroja ukončí galaprogram, v rámci ktorého sa predstavia najznámejšie slovenské folklórne súbory. Priamy prenos budú môcť diváci sledovať aj vo vysielaní STVR.

Uplynulé ročníky tohto podujatia dokázali, že folklór má miesto v srdciach Sloveniek a Slovákov. Verím, že tento ročník priláka do Banskej Bystrice ešte viac ľudí v krojoch, ako to bolo po uplynulé roky a spoločne vzdáme poctu našim tradíciám a hodnotám, ktoré nám zanechali naši predkovia,“ uviedla autorka a organizátorka projektu Mária Reháková.

V súvislosti s podujatím platia v sobotu v Banskej Bystrici viaceré dopravné obmedzenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vlak na trati zrazil osobu v koľajisku

Vlak na trati zrazil osobu v koľajisku

DNES - 7:47Domáce

V dôsledku nehody bola vlaková doprava prerušená.

Migaľ: Slová prezidenta na oslavách SNP znejú falošne

Migaľ: Slová prezidenta na oslavách SNP znejú falošne

DNES - 6:04Domáce

V reakcii na sociálnej sieti to uviedol minister investícií Samuel Migaľ s tým, že Pellegrini sa správa presne opačne, ako káže.

SHMÚ upozorňuje na zmenu počasia: Takýto bude víkend

SHMÚ upozorňuje na zmenu počasia: Takýto bude víkend

VČERA - 19:12Domáce

Počasie cez víkend bude ovplyvňovať studený front.

Rozsiahly požiar skládky: Horí približne 5500 metrov štvorcových

Rozsiahly požiar skládky: Horí približne 5500 metrov štvorcových

VČERA - 18:34Domáce

Hasiči zasahujú pri požiari skládky odpadu.

Vosveteit.sk
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen onToto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dátHackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiamGoogle potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali rokyKoniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchuAmerickí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Populárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách políciePopulárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách polície
Nový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údajeNový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údaje
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpaduTieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili hesloGmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP