  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 30.8.2025Meniny má Ružena
17°Bratislava

Vlak na trati zrazil osobu v koľajisku

  • DNES - 7:47
  • Malacky
Vlak na trati zrazil osobu v koľajisku

V dôsledku nehody bola vlaková doprava prerušená.

Na železničnej trati v Malackách osobný vlak zrazil osobu, ktorá sa pohybovala v koľajisku. K nehode došlo v piatok (29. 8.) po 21.00 hod. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti.

Rušňovodič aj napriek okamžitému použitiu bŕzd už nedokázal zrážke zabrániť. Železniční policajti na mieste urobili potrebné úkony.

Podľa miestnych k nehode došlo na železničnom priecestí na ulici Duklianskych hrdinov v Malackách. Mnohí ľudia tam ignorujú svetelnú signalizáciu a vchádzajú na priecestie tesne pred prichádzajúci vlak.

V dôsledku nehody bola železničná doprava v úseku Veľké Leváre – Malacky prerušená. Viaceré vlaky boli odrieknuté alebo výrazne meškali. Doprava bola obnovená až od 0:48 hod. nasledujúceho rána.

Zdroj: Info.sk, mastodon.social/@zssk_mimoriadne
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Migaľ: Slová prezidenta na oslavách SNP znejú falošne

Migaľ: Slová prezidenta na oslavách SNP znejú falošne

DNES - 6:04Domáce

V reakcii na sociálnej sieti to uviedol minister investícií Samuel Migaľ s tým, že Pellegrini sa správa presne opačne, ako káže.

SHMÚ upozorňuje na zmenu počasia: Takýto bude víkend

SHMÚ upozorňuje na zmenu počasia: Takýto bude víkend

VČERA - 19:12Domáce

Počasie cez víkend bude ovplyvňovať studený front.

Rozsiahly požiar skládky: Horí približne 5500 metrov štvorcových

Rozsiahly požiar skládky: Horí približne 5500 metrov štvorcových

VČERA - 18:34Domáce

Hasiči zasahujú pri požiari skládky odpadu.

Vážna nehoda: Nákladné auto sa zrazilo s motocyklom

Vážna nehoda: Nákladné auto sa zrazilo s motocyklom

VČERA - 17:29Domáce

Pri nehode motocykla s nákladným vozidlom utrpel motocyklista zranenia.

Vosveteit.sk
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen onToto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dátHackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiamGoogle potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali rokyKoniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchuAmerickí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Populárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách políciePopulárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách polície
Nový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údajeNový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údaje
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpaduTieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili hesloGmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP