Vlak na trati zrazil osobu v koľajisku
V dôsledku nehody bola vlaková doprava prerušená.
Na železničnej trati v Malackách osobný vlak zrazil osobu, ktorá sa pohybovala v koľajisku. K nehode došlo v piatok (29. 8.) po 21.00 hod. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti.
Rušňovodič aj napriek okamžitému použitiu bŕzd už nedokázal zrážke zabrániť. Železniční policajti na mieste urobili potrebné úkony.
Podľa miestnych k nehode došlo na železničnom priecestí na ulici Duklianskych hrdinov v Malackách. Mnohí ľudia tam ignorujú svetelnú signalizáciu a vchádzajú na priecestie tesne pred prichádzajúci vlak.
V dôsledku nehody bola železničná doprava v úseku Veľké Leváre – Malacky prerušená. Viaceré vlaky boli odrieknuté alebo výrazne meškali. Doprava bola obnovená až od 0:48 hod. nasledujúceho rána.
