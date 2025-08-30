Trump stále pracuje na stretnutí Putin-Zelenskyj
- DNES - 7:00
- Washington
Americký prezident Donald Trump naďalej pracuje na mierovom summite medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol v piatok predstaviteľ Bieleho domu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prezident Trump a jeho tím pre národnú bezpečnosť naďalej rokujú s ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi o bilaterálnom stretnutí s cieľom zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu,“ uviedol predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.
„Ako mnoho svetových lídrov uviedlo, k tejto vojne by nikdy nedošlo, keby bol prezident Trump vo funkcii. Nie je v národnom záujme ďalej rokovať verejne o týchto otázkach,“ konštatoval.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok podľa AFP vyjadril nádej, že sa uskutoční spomínané bilaterálne stretnutie. Zároveň povedal, že ak by sa šéf Kremľa Vladimir Putin nestretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, znamenalo by to, že „podviedol“ Trumpa.
Americký prezident, ktorý sa tento mesiac stretol s Putinom na Aljaške, a následne privítal v Bielom dome ukrajinského prezidenta a európskych lídrov, opakovane povedal, že sa usiluje zorganizovať rozhovory prezidentov Ruska a Ukrajiny.
Predstaviteľ Bieleho domu Stephen Miller odmietol tvrdenie, že by Putin „podviedol“ Trumpa. „Taká absurdná otázka,“ odpovedal na otázku novinára o Macronovom vyjadrení. „Žiaden prezident v histórii neurobil viac pre podporu mieru,“ konštatoval. Trump podľa neho neúnavne pracuje na „ukončení zabíjania,“ čo je podľa jeho slov niečo, čo by mal každý na svete oslavovať.
