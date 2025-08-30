  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 30.8.2025Meniny má Ružena
17°Bratislava

Trump stále pracuje na stretnutí Putin-Zelenskyj

  • DNES - 7:00
  • Washington
Trump stále pracuje na stretnutí Putin-Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump naďalej pracuje na mierovom summite medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol v piatok predstaviteľ Bieleho domu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Prezident Trump a jeho tím pre národnú bezpečnosť naďalej rokujú s ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi o bilaterálnom stretnutí s cieľom zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu,“ uviedol predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.

Ako mnoho svetových lídrov uviedlo, k tejto vojne by nikdy nedošlo, keby bol prezident Trump vo funkcii. Nie je v národnom záujme ďalej rokovať verejne o týchto otázkach,“ konštatoval.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok podľa AFP vyjadril nádej, že sa uskutoční spomínané bilaterálne stretnutie. Zároveň povedal, že ak by sa šéf Kremľa Vladimir Putin nestretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, znamenalo by to, že „podviedol“ Trumpa.

Americký prezident, ktorý sa tento mesiac stretol s Putinom na Aljaške, a následne privítal v Bielom dome ukrajinského prezidenta a európskych lídrov, opakovane povedal, že sa usiluje zorganizovať rozhovory prezidentov Ruska a Ukrajiny.

Predstaviteľ Bieleho domu Stephen Miller odmietol tvrdenie, že by Putin „podviedol“ Trumpa. „Taká absurdná otázka,“ odpovedal na otázku novinára o Macronovom vyjadrení. „Žiaden prezident v histórii neurobil viac pre podporu mieru,“ konštatoval. Trump podľa neho neúnavne pracuje na „ukončení zabíjania,“ čo je podľa jeho slov niečo, čo by mal každý na svete oslavovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Väčšina Trumpových ciel je podľa rozhodnutia odvolacieho súdu nezákonná

Väčšina Trumpových ciel je podľa rozhodnutia odvolacieho súdu nezákonná

DNES - 6:23Zahraničné

Americký federálny odvolací súd v piatok rozhodol, že väčšina ciel, ktoré uvalil prezident Donald Trump na obchodných partnerov USA, je nezákonná.

Žena tancovala na diaľnici, premávku museli zastaviť

Žena tancovala na diaľnici, premávku museli zastaviť

VČERA - 18:13Zahraničné

Po opakovanom blokovaní premávky 50-ročnú ženu odviedli z krajiny.

Poľsko po havárií pozastavilo lety stíhačiek F-16, s výnimkou operačných misií

Poľsko po havárií pozastavilo lety stíhačiek F-16, s výnimkou operačných misií

VČERA - 17:59Zahraničné

Poľsko v piatok pozastavilo všetky lety stíhacích lietadiel F-16, po tom, čo sa v piatok zrútilo lietadlo tohto typu počas nácviku leteckej šou.

Ryanair zvýši bonus pre zamestnancov, ak zachytia nadrozmernú príručnú batožinu

Ryanair zvýši bonus pre zamestnancov, ak zachytia nadrozmernú príručnú batožinu

VČERA - 15:02Zahraničné

Letecká spoločnosť Ryanair svojim zamestnancom na letiskách zaplatí bonus 2,50 eura za nadrozmernú príručnú batožinu, ktorú cestujúcim odoberú pred nástupom do lietadla.

Vosveteit.sk
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen onToto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dátHackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiamGoogle potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali rokyKoniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchuAmerickí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Populárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách políciePopulárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách polície
Nový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údajeNový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údaje
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpaduTieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili hesloGmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP