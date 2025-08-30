  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 30.8.2025Meniny má Ružena
16°Bratislava

Migaľ: Slová prezidenta na oslavách SNP znejú falošne

  • DNES - 6:04
  • Bratislava
Migaľ: Slová prezidenta na oslavách SNP znejú falošne

Slová prezidenta SR Petra Pellegriniho na oslavách Slovenského národného povstania (SNP) znejú falošne. V reakcii na sociálnej sieti to uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) s tým, že Pellegrini sa správa presne opačne, ako káže.

Prezident sa v Banskej Bystrici postavil do roly moralistu a kázal o nenávisti, pokore a hrdinstve. Keď hovorí o tom, aby politici prestali šíriť nenávisť a priživovať sa na nej, mal by sa v prvom rade pozrieť do zrkadla,“ povedal Migaľ. Kauzy z posledných dní podľa neho ukazujú, že Pellegriniho konanie je v rozpore s hodnotami, o ktorých hovorí.

Migaľ označil za farizejstvo to, ak prezident obviňuje médiá, že prilievajú olej do ohňa. Tvrdí, že Pellegrini a jeho politická kariéra dlhodobo stáli na zákulisných hrách, zamlčiavaní pravdy a manipuláciách. Prezident si podľa neho spravil zo svojej funkcie krytie pre vlastné pohodlie a politické obchody. „A keď varuje pred fašizmom v značkovom obleku či za peknými slovami, je to až mrazivo presné, pretože nič nie je nebezpečnejšie, než keď sa tvár slušnosti a úsmevu stane maskou pre dvojakú morálku a pokrytectvo,“ skonštatoval minister.

Migaľ hovorí, že slová majú váhu len vtedy, keď za nimi stoja skutky. „U Pellegriniho dnes, žiaľ, vidíme iba teatrálne reči, ktoré majú zakryť jeho vlastné problémy a kauzy. To nie je štátnické, to je farizejské,“ poznamenal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ upozorňuje na zmenu počasia: Takýto bude víkend

SHMÚ upozorňuje na zmenu počasia: Takýto bude víkend

VČERA - 19:12Domáce

Počasie cez víkend bude ovplyvňovať studený front.

Rozsiahly požiar skládky: Horí približne 5500 metrov štvorcových

Rozsiahly požiar skládky: Horí približne 5500 metrov štvorcových

VČERA - 18:34Domáce

Hasiči zasahujú pri požiari skládky odpadu.

Vážna nehoda: Nákladné auto sa zrazilo s motocyklom

Vážna nehoda: Nákladné auto sa zrazilo s motocyklom

VČERA - 17:29Domáce

Pri nehode motocykla s nákladným vozidlom utrpel motocyklista zranenia.

Horskí záchranári pomáhali 14-ročnej turistke s epileptickým záchvatom

Horskí záchranári pomáhali 14-ročnej turistke s epileptickým záchvatom

VČERA - 16:40Domáce

Dievča bolo na nosidlách a následne terénnym vozidlom transportované k sanitke.

Vosveteit.sk
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dátHackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiamGoogle potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali rokyKoniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchuAmerickí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Populárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách políciePopulárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách polície
Nový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údajeNový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údaje
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpaduTieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili hesloGmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmoTvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP