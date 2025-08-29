SHMÚ upozorňuje na zmenu počasia: Takýto bude víkend
Počasie cez víkend bude ovplyvňovať studený front.
Cez víkend bude počasie na Slovensku ovplyvňovať studený front. Ojedinele môže priniesť výdatnejšie zrážky na úrovni okolo 50 milimetrov. Najvyššia pravdepodobnosť je na strednom Slovensku, najmä v Banskobystrickom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„V piatok nám pred studeným frontom, ktorý aktuálne postupuje Českom a Rakúskom ďalej na východ, prúdil od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. V najteplejších lokalitách na juhu sme atakovali 35 stupňov Celzia, tropickú tridsiatku sme ojedinele zaznamenali aj na severe krajiny,“ priblížili meteorológovia.
Pred samotným frontom sa podľa nich v oblasti severného Jadranu, Slovinska a juhozápadného Maďarska formuje zrážkové pásmo, ktoré postúpi v najbližších hodinách do našej oblasti. Lokálne sa v ňom vyskytujú aj búrky. Momentálne sú zrejme bez nebezpečných sprievodných javov okrem bleskov, tvrdí SHMÚ.
