  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 29.8.2025Meniny má Nikola. Nikolaj
29°Bratislava

SHMÚ upozorňuje na zmenu počasia: Takýto bude víkend

  • DNES - 19:12
  • Bratislava
SHMÚ upozorňuje na zmenu počasia: Takýto bude víkend

Počasie cez víkend bude ovplyvňovať studený front.

Cez víkend bude počasie na Slovensku ovplyvňovať studený front. Ojedinele môže priniesť výdatnejšie zrážky na úrovni okolo 50 milimetrov. Najvyššia pravdepodobnosť je na strednom Slovensku, najmä v Banskobystrickom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

V piatok nám pred studeným frontom, ktorý aktuálne postupuje Českom a Rakúskom ďalej na východ, prúdil od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. V najteplejších lokalitách na juhu sme atakovali 35 stupňov Celzia, tropickú tridsiatku sme ojedinele zaznamenali aj na severe krajiny,“ priblížili meteorológovia.

Pred samotným frontom sa podľa nich v oblasti severného Jadranu, Slovinska a juhozápadného Maďarska formuje zrážkové pásmo, ktoré postúpi v najbližších hodinách do našej oblasti. Lokálne sa v ňom vyskytujú aj búrky. Momentálne sú zrejme bez nebezpečných sprievodných javov okrem bleskov, tvrdí SHMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rozsiahly požiar skládky: Horí približne 5500 metrov štvorcových

Rozsiahly požiar skládky: Horí približne 5500 metrov štvorcových

DNES - 18:34Domáce

Hasiči zasahujú pri požiari skládky odpadu.

Vážna nehoda: Nákladné auto sa zrazilo s motocyklom

Vážna nehoda: Nákladné auto sa zrazilo s motocyklom

DNES - 17:29Domáce

Pri nehode motocykla s nákladným vozidlom utrpel motocyklista zranenia.

Horskí záchranári pomáhali 14-ročnej turistke s epileptickým záchvatom

Horskí záchranári pomáhali 14-ročnej turistke s epileptickým záchvatom

DNES - 16:40Domáce

Dievča bolo na nosidlách a následne terénnym vozidlom transportované k sanitke.

Vozíčkar útočil na ženy v MHD. Takto zasiahol policajt v civile

Vozíčkar útočil na ženy v MHD. Takto zasiahol policajt v civile

DNES - 16:03Domáce

Agresívneho muža spacifikoval policajt v služobnom voľne.

Vosveteit.sk
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dátHackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiamGoogle potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali rokyKoniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchuAmerickí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Populárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách políciePopulárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách polície
Nový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údajeNový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údaje
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpaduTieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili hesloGmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmoTvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP