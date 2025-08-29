  • Články
Sledujete od nudy jedno video za druhým? Tento účinok na mozog vedcov prekvapil

  • DNES - 19:39
  • Svet
Vedci varujú pred nekonečným prezeraním videí.

Ak si krátite nudu prezeraním krátkych videí na sociálnych sieťach, možno si ju v skutočnosti len zhoršujete. Nová štúdia publikovaná v časopise Journal of Experimental Psychology: General odhalila, že neustále preskakovanie z jedného obsahu na druhý, vedie k pocitu ešte väčšej nudy a menšiemu uspokojeniu.

Tento jav zaujal aj autorku štúdie Katy Y. Y. Tam z Torontskej univerzity, ktorá si všimla vlastné správanie. „Predtým, ako som začala s týmto výskumom, som sama často ‚digitálne prepínala‘. Ak bol film príliš pomalý, pretočila som ho. Ak ma video na YouTube prestalo baviť, preskočila som ho,“ vysvetlila pre portál PsyPost.

„Uvedomila som si však, že si obsah v skutočnosti neužívam. Často mi unikli detaily deja a trávila som veľa času preskakovaním z jedného videa na druhé. Zaujímalo ma, ako takéto správanie ovplyvňuje naše pocity nudy a potešenia.“

Menej prepínania, viac uspokojenia

Tím pod jej vedením uskutočnil sedem experimentov s viac ako 1 200 účastníkmi. V jednom z testov sledovali dobrovoľníci desaťminútové video na YouTube bez možnosti pretáčania. Následne mohli počas desiatich minút voľne preskakovať medzi siedmimi rôznymi päťminútovými videami.

Výsledky boli jednoznačné. Účastníci, ktorí sledovali jedno video bez prerušenia, hlásili menšiu mieru nudy. Zážitok zo sledovania považovali za uspokojivejší, pútavejší a zmysluplnejší ako v prípade, keď preskakovali medzi rôznym obsahom.

Podľa prieskumov je na svete viac ako 3,3 miliardy divákov digitálnych videí a niektorí marketingoví experti dokonca odporúčajú, aby videá nepresiahli dĺžku jednej až dvoch minút, aby si udržali pozornosť publika. Katy Y. Y. Tam však radí opak.

„Rovnako ako si v kine platíme za pohlcujúci zážitok, aj pri online videách pramení väčšie potešenie z ponorenia sa do obsahu, nie z jeho rýchleho prezerania,“ vysvetlila.

Zdroj: Info.sk, TM, psycnet.apa.org
