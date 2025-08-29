Sledujete videá dvojnásobnou rýchlosťou? Takto sa to prejaví na vašom mozgu
Najviac ohrozená je táto veková skupina.
Pozeranie videí na YouTube či TikToku v zrýchlenom režime sa stalo bežnou praxou. Umožňuje nám prijať viac informácií za kratší čas, no medzinárodný tím vedcov varuje, že táto efektivita má svoju cenu. Nový výskum odhaľuje, ako zrýchľovanie obsahu ovplyvňuje našu pamäť a ktorá veková skupina je prekvapivo najviac zraniteľná.
Či už ide o online kurzy, alebo videá na sociálnych sieťach, mnohí z nás si zvykli počúvať ľudí hovoriť v neprirodzene rýchlom tempe. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, aký to má vplyv na váš mozog?
Medzinárodný tím výskumníkov sa rozhodol nájsť odpoveď. V rámci svojej analýzy preskúmali 24 štúdií, ktoré porovnávali dve skupiny účastníkov. Prvá skupina sledovala video v normálnej rýchlosti, zatiaľ čo druhá v zrýchlenom režime (1,25x, 1,5x, 2x a 2,5x). Následne obe skupiny absolvovali testy, ktoré merali, koľko informácií si z videa zapamätali.
Výsledky, publikované v časopise Educational Psychology Review, ukázali, že zatiaľ čo pri rýchlosti 1,5x nebol zaznamenaný výrazný rozdiel, schopnosť zapamätať si informácie sa výrazne znížila pri dvojnásobnej a vyššej rýchlosti.
Prečo mozog nestíha
Marcus Pearce, ktorý sa na Queen Mary University of London zaoberá kognitívnou vedou, tento jav vysvetľuje fungovaním tzv. pracovnej pamäte. „Prichádzajúce informácie sa dočasne ukladajú v pamäťovom systéme nazývanom pracovná pamäť,“ napísal Pearce v článku pre The Conversation. „Tento systém nám umožňuje spracovať a transformovať informácie do podoby, ktorá je pripravená na prenos do dlhodobej pamäte.“
Problém je, že pracovná pamäť dokáže spracovať len obmedzené množstvo informácií naraz. Príliš veľa podnetov v krátkom čase vedie ku kognitívnemu preťaženiu a strate informácií. Vedci preto odporúčajú držať sa rýchlosti 1,25x alebo maximálne 1,5x, najmä ak ide o neznámy alebo zložitý obsah.
Prekvapivo najviac trpia starší ľudia
Hoci by sa mohlo zdať, že tento fenomén sa týka najmä mladých ľudí, ktorých mozog sa ešte vyvíja, výskum naznačuje opak. Dospelí vo veku 61 až 94 rokov boli zrýchlením ovplyvnení viac ako mladí ľudia vo veku 18 až 36 rokov. Štúdia z roku 2023 zistila, že u starších dospelých dochádza k poklesu porozumenia o 31 % už pri rýchlosti 1,5x, zatiaľ čo mladší ľudia si pri dvojnásobnej rýchlosti udržia viac ako 90 % porozumenia.
Zatiaľ nie je jasné, či je tento rozdiel spôsobený vekom a menšou schopnosťou mozgu adaptovať sa, alebo jednoducho praxou – mladí ľudia si totiž trénujú mozog rýchlym sledovaním videí oveľa častejšie. Obmedzené dáta však naznačujú, že mozog mladších ľudí je jednoducho prispôsobivejší. Hoci sa starší dospelí môžu tréningom zlepšiť, zvyčajne im to trvá dlhšie a rýchlejšie narazia na svoje limity.
